Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2016)

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,20% и составил 1,5851 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,30% и составил 1,7564 маната. Курс рубля снизился на 0,83% и составил 0,0238 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5851 1 Евро 1.7564 1 Российский рубль 0.0238 1 Австралийский доллар 1.1938 1 Аргентинское песо 0.1054 1 Белорусский рубль 0.7965 1 Бразильский реал 0.4820 1 Дирхам ОАЭ 0.4316 1 Южноафриканский рэнд 0.1122 100 Вон Республики Корея 0.1415 1 Чешская крона 0.0650 100 Чилийских песо 0.2384 1 Китайский юань 0.2383 1 Датская крона 0.2361 1 Грузинский лари 0.6731 1 Гонконгский доллар 0.2044 1 Индийская рупия 0.0236 1 Английский фунт стерлингов 2.0895 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1836 1 Швейцарский франк 1.6193 1 Израильский шекель 0.4142 1 Канадский доллар 1.2044 1 Кувейтский динар 5.2417 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1052 1 Малазийский ринггит 0.3913 1 Мексиканское песо 0.0838 1 Молдавский лей 0.0804 1 Египетский фунт 0.1785 1 Норвежская крона 0.1853 100 Узбекских сум 0.0537 1 Польский злотый 0.4027 1 Сингапурский доллар 1.1755 1 Саудовский риал 0.4227 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2038 1 Турецкая лира 0.5260 1 Тайваньский доллар 0.0497 1 Таджикский сомони 0.1894 1 Новый туркменский манат 0.4718 1 Украинская гривна 0.0639 100 Японских йен 1.5344 1 Новозеландский доллар 1.1260 Золото (1 унция) 2126,8079 Серебро (1 унция) 31,9160 Платина (1 унция) 1811,7693 Палладий (1 унция) 1112,7402