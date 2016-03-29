Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2016)

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,88% и составил 1,5737 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,62% и составил 1,7611 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,72% и составил 0,0229 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5737
|1 Евро
|1.7611
|1 Российский рубль
|0.0229
|1 Австралийский доллар
|1.1887
|1 Аргентинское песо
|0.1062
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.4340
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4285
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1017
|100 Вон Республики Корея
|0.1352
|1 Чешская крона
|0.0650
|100 Чилийских песо
|0.2314
|1 Китайский юань
|0.2417
|1 Датская крона
|0.2362
|1 Грузинский лари
|0.6682
|1 Гонконгский доллар
|0.2029
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2400
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1899
|1 Швейцарский франк
|1.6144
|1 Израильский шекель
|0.4113
|1 Канадский доллар
|1.1925
|1 Кувейтский динар
|5.2092
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0218
|100 Ливанских фунтов
|0.1043
|1 Малазийский ринггит
|0.3932
|1 Мексиканское песо
|0.0903
|1 Молдавский лей
|0.0808
|1 Египетский фунт
|0.1772
|1 Норвежская крона
|0.1864
|100 Узбекских сум
|0.0551
|1 Польский злотый
|0.4141
|1 Сингапурский доллар
|1.1496
|1 Саудовский риал
|0.4196
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1868
|1 Турецкая лира
|0.5483
|1 Тайваньский доллар
|0.0483
|1 Таджикский сомони
|0.1999
|1 Новый туркменский манат
|0.4639
|1 Украинская гривна
|0.0601
|100 Японских йен
|1.3849
|1 Новозеландский доллар
|1.0620
|Золото (1 унция)
|1921,4877
|Серебро (1 унция)
|23,9045
|Платина (1 унция)
|1506,0309
|Палладий (1 унция)
|908,0249
Tural İbadlıАвтор новости
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