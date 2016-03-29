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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2016)

    1 доллар США - 1,5737 маната

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,88% и составил 1,5737 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,62% и составил 1,7611 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,72% и составил 0,0229 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5737
    1 Евро 1.7611
    1 Российский рубль 0.0229
    1 Австралийский доллар 1.1887
    1 Аргентинское песо 0.1062
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.4340
    1 Дирхам ОАЭ 0.4285
    1 Южноафриканский рэнд 0.1017
    100 Вон Республики Корея 0.1352
    1 Чешская крона 0.0650
    100 Чилийских песо 0.2314
    1 Китайский юань 0.2417
    1 Датская крона 0.2362
    1 Грузинский лари 0.6682
    1 Гонконгский доллар 0.2029
    1 Индийская рупия 0.0237
    1 Английский фунт стерлингов 2.2400
    100 Индонезийских рупий 0.0117
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1899
    1 Швейцарский франк 1.6144
    1 Израильский шекель 0.4113
    1 Канадский доллар 1.1925
    1 Кувейтский динар 5.2092
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0218
    100 Ливанских фунтов 0.1043
    1 Малазийский ринггит 0.3932
    1 Мексиканское песо 0.0903
    1 Молдавский лей 0.0808
    1 Египетский фунт 0.1772
    1 Норвежская крона 0.1864
    100 Узбекских сум 0.0551
    1 Польский злотый 0.4141
    1 Сингапурский доллар 1.1496
    1 Саудовский риал 0.4196
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1868
    1 Турецкая лира 0.5483
    1 Тайваньский доллар 0.0483
    1 Таджикский сомони 0.1999
    1 Новый туркменский манат 0.4639
    1 Украинская гривна 0.0601
    100 Японских йен 1.3849
    1 Новозеландский доллар 1.0620
    Золото (1 унция) 1921,4877
    Серебро (1 унция) 23,9045
    Платина (1 унция) 1506,0309
    Палладий (1 унция) 908,0249

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