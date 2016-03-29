Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2016)

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,88% и составил 1,5737 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,62% и составил 1,7611 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,72% и составил 0,0229 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5737 1 Евро 1.7611 1 Российский рубль 0.0229 1 Австралийский доллар 1.1887 1 Аргентинское песо 0.1062 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.4340 1 Дирхам ОАЭ 0.4285 1 Южноафриканский рэнд 0.1017 100 Вон Республики Корея 0.1352 1 Чешская крона 0.0650 100 Чилийских песо 0.2314 1 Китайский юань 0.2417 1 Датская крона 0.2362 1 Грузинский лари 0.6682 1 Гонконгский доллар 0.2029 1 Индийская рупия 0.0237 1 Английский фунт стерлингов 2.2400 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1899 1 Швейцарский франк 1.6144 1 Израильский шекель 0.4113 1 Канадский доллар 1.1925 1 Кувейтский динар 5.2092 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0218 100 Ливанских фунтов 0.1043 1 Малазийский ринггит 0.3932 1 Мексиканское песо 0.0903 1 Молдавский лей 0.0808 1 Египетский фунт 0.1772 1 Норвежская крона 0.1864 100 Узбекских сум 0.0551 1 Польский злотый 0.4141 1 Сингапурский доллар 1.1496 1 Саудовский риал 0.4196 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1868 1 Турецкая лира 0.5483 1 Тайваньский доллар 0.0483 1 Таджикский сомони 0.1999 1 Новый туркменский манат 0.4639 1 Украинская гривна 0.0601 100 Японских йен 1.3849 1 Новозеландский доллар 1.0620 Золото (1 унция) 1921,4877 Серебро (1 унция) 23,9045 Платина (1 унция) 1506,0309 Палладий (1 унция) 908,0249