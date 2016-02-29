​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.02.2016)

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5655 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,95% и составил 1,7118 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,48% и составил 0,0206 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5655
|1 Евро
|1.7118
|1 Российский рубль
|0.0206
|1 Австралийский доллар
|1.1176
|1 Аргентинское песо
|0.1012
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3920
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4262
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0970
|100 Вон Республики Корея
|0.1263
|1 Чешская крона
|0.0633
|100 Чилийских песо
|0.2257
|1 Китайский юань
|0.2391
|1 Датская крона
|0.2294
|1 Грузинский лари
|0.6346
|1 Гонконгский доллар
|0.2013
|1 Индийская рупия
|0.0228
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1724
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1829
|1 Швейцарский франк
|1.5708
|1 Израильский шекель
|0.4000
|1 Канадский доллар
|1.1572
|1 Кувейтский динар
|5.2112
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0208
|100 Ливанских фунтов
|0.1038
|1 Малазийский ринггит
|0.3713
|1 Мексиканское песо
|0.0857
|1 Молдавский лей
|0.0783
|1 Египетский фунт
|0.1999
|1 Норвежская крона
|0.1804
|100 Узбекских сум
|0.0550
|1 Польский злотый
|0.3914
|1 Сингапурский доллар
|1.1118
|1 Саудовский риал
|0.4174
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1737
|1 Турецкая лира
|0.5247
|1 Тайваньский доллар
|0.0470
|1 Таджикский сомони
|0.1996
|1 Новый туркменский манат
|0.4608
|1 Украинская гривна
|0.0573
|100 Японских йен
|1.3841
|1 Новозеландский доллар
|1.0314
|Золото (1 унция)
|1919,06
|Серебро (1 унция)
|22,9530
|Платина (1 унция)
|1441,59
|Палладий (1 унция)
|766,1714
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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