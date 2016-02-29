​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.02.2016)

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5655 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,95% и составил 1,7118 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,48% и составил 0,0206 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5655 1 Евро 1.7118 1 Российский рубль 0.0206 1 Австралийский доллар 1.1176 1 Аргентинское песо 0.1012 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3920 1 Дирхам ОАЭ 0.4262 1 Южноафриканский рэнд 0.0970 100 Вон Республики Корея 0.1263 1 Чешская крона 0.0633 100 Чилийских песо 0.2257 1 Китайский юань 0.2391 1 Датская крона 0.2294 1 Грузинский лари 0.6346 1 Гонконгский доллар 0.2013 1 Индийская рупия 0.0228 1 Английский фунт стерлингов 2.1724 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1829 1 Швейцарский франк 1.5708 1 Израильский шекель 0.4000 1 Канадский доллар 1.1572 1 Кувейтский динар 5.2112 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0208 100 Ливанских фунтов 0.1038 1 Малазийский ринггит 0.3713 1 Мексиканское песо 0.0857 1 Молдавский лей 0.0783 1 Египетский фунт 0.1999 1 Норвежская крона 0.1804 100 Узбекских сум 0.0550 1 Польский злотый 0.3914 1 Сингапурский доллар 1.1118 1 Саудовский риал 0.4174 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1737 1 Турецкая лира 0.5247 1 Тайваньский доллар 0.0470 1 Таджикский сомони 0.1996 1 Новый туркменский манат 0.4608 1 Украинская гривна 0.0573 100 Японских йен 1.3841 1 Новозеландский доллар 1.0314 Золото (1 унция) 1919,06 Серебро (1 унция) 22,9530 Платина (1 унция) 1441,59 Палладий (1 унция) 766,1714