​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2015)

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,02% - до 1,0483 манатов.
Как сообщает Report, евро также снизилось на 0,86% - до 1,1732 манатов.
Курс рубля по отношению к манату вырос 0,63% и составил 0,0160 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0483
|1 Евро
|1.1732
|1 Российский рубль
|0.0160
|1 Австралийский доллар
|0.7369
|1 Аргентинское песо
|0.1113
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2637
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2854
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0754
|100 Вон Республики Корея
|0.0878
|1 Чешская крона
|0.0430
|100 Чилийских песо
|0.1495
|1 Китайский юань
|0.1646
|1 Датская крона
|0.1573
|1 Грузинский лари
|0.4405
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0159
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5937
|100 Индонезийских рупий
|0.0071
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1247
|1 Швейцарский франк
|1.0700
|1 Израильский шекель
|0.2661
|1 Канадский доллар
|0.7867
|1 Кувейтский динар
|3.4655
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0151
|100 Ливанских фунтов
|0.0694
|1 Малазийский ринггит
|0.2381
|1 Мексиканское песо
|0.0618
|1 Молдавский лей
|0.0522
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1229
|100 Узбекских сум
|0.0401
|1 Польский злотый
|0.2775
|1 Сингапурский доллар
|0.7350
|1 Саудовский риал
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4693
|1 Турецкая лира
|0.3442
|1 Тайваньский доллар
|0.0317
|1 Таджикский сомони
|0.1633
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0486
|100 Японских йен
|0.8710
|1 Новозеландский доллар
|0.6708
|Золото (1 унция)
|1202,0332
|Серебро (1 унция)
|15,7455
|Платина (1 унция)
|990,6435
|Палладий (1 унция)
|704,4576
Tural İbadlıАвтор новости
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