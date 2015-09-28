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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2015)

    1 Доллар США = 1.0483 манатов

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,02% - до 1,0483 манатов.

    Как сообщает Report, евро также снизилось на 0,86% - до 1,1732 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату вырос 0,63% и составил 0,0160 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0483
    1 Евро 1.1732
    1 Российский рубль 0.0160
    1 Австралийский доллар 0.7369
    1 Аргентинское песо 0.1113
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2637
    1 Дирхам ОАЭ 0.2854
    1 Южноафриканский рэнд 0.0754
    100 Вон Республики Корея 0.0878
    1 Чешская крона 0.0430
    100 Чилийских песо 0.1495
    1 Китайский юань 0.1646
    1 Датская крона 0.1573
    1 Грузинский лари 0.4405
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0159
    1 Английский фунт стерлингов 1.5937
    100 Индонезийских рупий 0.0071
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1247
    1 Швейцарский франк 1.0700
    1 Израильский шекель 0.2661
    1 Канадский доллар 0.7867
    1 Кувейтский динар 3.4655
    1 Казахстанский тенге 0.0039
    1 Киргизский сом 0.0151
    100 Ливанских фунтов 0.0694
    1 Малазийский ринггит 0.2381
    1 Мексиканское песо 0.0618
    1 Молдавский лей 0.0522
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1229
    100 Узбекских сум 0.0401
    1 Польский злотый 0.2775
    1 Сингапурский доллар 0.7350
    1 Саудовский риал 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4693
    1 Турецкая лира 0.3442
    1 Тайваньский доллар 0.0317
    1 Таджикский сомони 0.1633
    1 Новый туркменский манат 0.2996
    1 Украинская гривна 0.0486
    100 Японских йен 0.8710
    1 Новозеландский доллар 0.6708
    Золото (1 унция) 1202,0332
    Серебро (1 унция) 15,7455
    Платина (1 унция) 990,6435
    Палладий (1 унция) 704,4576
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