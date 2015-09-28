​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2015)

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,02% - до 1,0483 манатов.

Как сообщает Report, евро также снизилось на 0,86% - до 1,1732 манатов.

Курс рубля по отношению к манату вырос 0,63% и составил 0,0160 манатов.