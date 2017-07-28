Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2017)

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7009 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,54% - до 1,9877 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0286 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7009 1 Евро 1.9877 1 Российский рубль 0.0286 1 Австралийский доллар 1.3552 1 Аргентинское песо 0.0965 1 Белорусский рубль 0.8752 1 Бразильский реал 0.5393 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1308 100 Вон Республики Корея 0.1517 1 Чешская крона 0.0763 100 Чилийских песо 0.2619 1 Китайский юань 0.2520 1 Датская крона 0.2673 1 Грузинский лари 0.7068 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2238 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2071 1 Швейцарский франк 1.7531 1 Израильский шекель 0.4782 1 Канадский доллар 1.3542 1 Кувейтский динар 5.6313 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3974 1 Мексиканское песо 0.0960 1 Молдавский лей 0.0941 1 Египетский фунт 0.0951 1 Норвежская крона 0.2139 100 Узбекских сум 0.0418 1 Польский злотый 0.4679 1 Сингапурский доллар 1.2494 1 Саудовский риал 0.4536 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3915 1 Турецкая лира 0.4811 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1937 1 Новый туркменский манат 0.4867 1 Украинская гривна 0.0656 100 Японских йен 1.5313 1 Новозеландский доллар 1.2726 Золото (1 унция) 2145,0050 Серебро (1 унция) 28,1227 Платина (1 унция) 1583,5379 Палладий (1 унция) 1495,0911