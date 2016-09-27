Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2016)

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6292 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,43% - до 1,8320 маната. Курс рубля не изменился и составил 0,0255 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6292
|1 Евро
|1.8320
|1 Российский рубль
|0.0255
|1 Австралийский доллар
|1.2484
|1 Аргентинское песо
|0.1070
|1 Белорусский рубль
|0.8448
|1 Бразильский реал
|0.5022
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4436
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1199
|100 Вон Республики Корея
|0.1483
|1 Чешская крона
|0.0678
|100 Чилийских песо
|0.2459
|1 Китайский юань
|0.2443
|1 Датская крона
|0.2458
|1 Грузинский лари
|0.6992
|1 Гонконгский доллар
|0.2101
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1136
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1909
|1 Швейцарский франк
|1.6802
|1 Израильский шекель
|0.4347
|1 Канадский доллар
|1.2359
|1 Кувейтский динар
|5.4063
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1081
|1 Малазийский ринггит
|0.3954
|1 Мексиканское песо
|0.0835
|1 Молдавский лей
|0.0826
|1 Египетский фунт
|0.1835
|1 Норвежская крона
|0.2012
|100 Узбекских сум
|0.0547
|1 Польский злотый
|0.4266
|1 Сингапурский доллар
|1.1985
|1 Саудовский риал
|0.4343
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2803
|1 Турецкая лира
|0.5479
|1 Тайваньский доллар
|0.0520
|1 Таджикский сомони
|0.2069
|1 Новый туркменский манат
|0.4666
|1 Украинская гривна
|0.0629
|100 Японских йен
|1.6168
|1 Новозеландский доллар
|1.1870
|Золото (1 унция)
|2183,9426
|Серебро (1 унция)
|31,7222
|Платина (1 унция)
|1687,8512
|Палладий (1 унция)
|1125,7772
Tural İbadlıАвтор новости
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