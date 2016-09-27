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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2016)

    1 доллар США - 1,6292 маната

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6292 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,43% - до 1,8320 маната. Курс рубля не изменился и составил 0,0255 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6292
    1 Евро 1.8320
    1 Российский рубль 0.0255
    1 Австралийский доллар 1.2484
    1 Аргентинское песо 0.1070
    1 Белорусский рубль 0.8448
    1 Бразильский реал 0.5022
    1 Дирхам ОАЭ 0.4436
    1 Южноафриканский рэнд 0.1199
    100 Вон Республики Корея 0.1483
    1 Чешская крона 0.0678
    100 Чилийских песо 0.2459
    1 Китайский юань 0.2443
    1 Датская крона 0.2458
    1 Грузинский лари 0.6992
    1 Гонконгский доллар 0.2101
    1 Индийская рупия 0.0245
    1 Английский фунт стерлингов 2.1136
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1909
    1 Швейцарский франк 1.6802
    1 Израильский шекель 0.4347
    1 Канадский доллар 1.2359
    1 Кувейтский динар 5.4063
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0237
    100 Ливанских фунтов 0.1081
    1 Малазийский ринггит 0.3954
    1 Мексиканское песо 0.0835
    1 Молдавский лей 0.0826
    1 Египетский фунт 0.1835
    1 Норвежская крона 0.2012
    100 Узбекских сум 0.0547
    1 Польский злотый 0.4266
    1 Сингапурский доллар 1.1985
    1 Саудовский риал 0.4343
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2803
    1 Турецкая лира 0.5479
    1 Тайваньский доллар 0.0520
    1 Таджикский сомони 0.2069
    1 Новый туркменский манат 0.4666
    1 Украинская гривна 0.0629
    100 Японских йен 1.6168
    1 Новозеландский доллар 1.1870
    Золото (1 унция) 2183,9426
    Серебро (1 унция) 31,7222
    Платина (1 унция) 1687,8512
    Палладий (1 унция) 1125,7772
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