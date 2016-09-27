Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2016)

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6292 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,43% - до 1,8320 маната. Курс рубля не изменился и составил 0,0255 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6292 1 Евро 1.8320 1 Российский рубль 0.0255 1 Австралийский доллар 1.2484 1 Аргентинское песо 0.1070 1 Белорусский рубль 0.8448 1 Бразильский реал 0.5022 1 Дирхам ОАЭ 0.4436 1 Южноафриканский рэнд 0.1199 100 Вон Республики Корея 0.1483 1 Чешская крона 0.0678 100 Чилийских песо 0.2459 1 Китайский юань 0.2443 1 Датская крона 0.2458 1 Грузинский лари 0.6992 1 Гонконгский доллар 0.2101 1 Индийская рупия 0.0245 1 Английский фунт стерлингов 2.1136 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1909 1 Швейцарский франк 1.6802 1 Израильский шекель 0.4347 1 Канадский доллар 1.2359 1 Кувейтский динар 5.4063 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1081 1 Малазийский ринггит 0.3954 1 Мексиканское песо 0.0835 1 Молдавский лей 0.0826 1 Египетский фунт 0.1835 1 Норвежская крона 0.2012 100 Узбекских сум 0.0547 1 Польский злотый 0.4266 1 Сингапурский доллар 1.1985 1 Саудовский риал 0.4343 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2803 1 Турецкая лира 0.5479 1 Тайваньский доллар 0.0520 1 Таджикский сомони 0.2069 1 Новый туркменский манат 0.4666 1 Украинская гривна 0.0629 100 Японских йен 1.6168 1 Новозеландский доллар 1.1870 Золото (1 унция) 2183,9426 Серебро (1 унция) 31,7222 Платина (1 унция) 1687,8512 Палладий (1 унция) 1125,7772