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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2015)

    1 доллар - 1,0498 манат

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0498
    1 Евро 1.1423
    1 Российский рубль 0.0206
    1 Австралийский доллар 0.8135
    1 Аргентинское песо 0.1169
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3331
    1 Дирхам ОАЭ 0.2858
    1 Южноафриканский рэнд 0.0869
    100 Вон Республики Корея 0.0947
    1 Чешская крона 0.0416
    100 Чилийских песо 0.1712
    1 Китайский юань 0.1692
    1 Датская крона 0.1533
    1 Грузинский лари 0.4605
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский фунт стерлингов 1.6159
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1239
    1 Швейцарский франк 1.1030
    1 Израильский шекель 0.2705
    1 Канадский доллар 0.8445
    1 Кувейтский динар 3.4640
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0181
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2885
    1 Мексиканское песо 0.0687
    1 Молдавский лей 0.0593
    1 Египетский фунт 0.1376
    1 Норвежская крона 0.1355
    100 Узбекских сум 0.0415
    1 Польский злотый 0.2753
    1 Сингапурский доллар 0.7777
    1 Саудовский риял 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4604
    1 Турецкая лира 0.3978
    1 Тайваньский доллар 0.0342
    1 Таджикский сомони 0.1676
    1 Новый туркменский манат 0.2999
    1 Украинская гривна 0.0487
    100 Японских йен 0.8530
    1 Новозеландский доллар 0.7605
    Золото (1 унция) 1244,4329
    Серебро (1 унция) 17,5737
    Платина (1 унция) 1183,1246
    Палладий (1 унция) 817,7942
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