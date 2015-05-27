Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2015)

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0498
|1 Евро
|1.1423
|1 Российский рубль
|0.0206
|1 Австралийский доллар
|0.8135
|1 Аргентинское песо
|0.1169
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3331
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0869
|100 Вон Республики Корея
|0.0947
|1 Чешская крона
|0.0416
|100 Чилийских песо
|0.1712
|1 Китайский юань
|0.1692
|1 Датская крона
|0.1533
|1 Грузинский лари
|0.4605
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6159
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1239
|1 Швейцарский франк
|1.1030
|1 Израильский шекель
|0.2705
|1 Канадский доллар
|0.8445
|1 Кувейтский динар
|3.4640
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0181
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2885
|1 Мексиканское песо
|0.0687
|1 Молдавский лей
|0.0593
|1 Египетский фунт
|0.1376
|1 Норвежская крона
|0.1355
|100 Узбекских сум
|0.0415
|1 Польский злотый
|0.2753
|1 Сингапурский доллар
|0.7777
|1 Саудовский риял
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4604
|1 Турецкая лира
|0.3978
|1 Тайваньский доллар
|0.0342
|1 Таджикский сомони
|0.1676
|1 Новый туркменский манат
|0.2999
|1 Украинская гривна
|0.0487
|100 Японских йен
|0.8530
|1 Новозеландский доллар
|0.7605
|Золото (1 унция)
|1244,4329
|Серебро (1 унция)
|17,5737
|Платина (1 унция)
|1183,1246
|Палладий (1 унция)
|817,7942
Tural İbadlıАвтор новости
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