Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2015)

27 мая, 2015 09:49

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0498 1 Евро 1.1423 1 Российский рубль 0.0206 1 Австралийский доллар 0.8135 1 Аргентинское песо 0.1169 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3331 1 Дирхам ОАЭ 0.2858 1 Южноафриканский рэнд 0.0869 100 Вон Республики Корея 0.0947 1 Чешская крона 0.0416 100 Чилийских песо 0.1712 1 Китайский юань 0.1692 1 Датская крона 0.1533 1 Грузинский лари 0.4605 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский фунт стерлингов 1.6159 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1239 1 Швейцарский франк 1.1030 1 Израильский шекель 0.2705 1 Канадский доллар 0.8445 1 Кувейтский динар 3.4640 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0181 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2885 1 Мексиканское песо 0.0687 1 Молдавский лей 0.0593 1 Египетский фунт 0.1376 1 Норвежская крона 0.1355 100 Узбекских сум 0.0415 1 Польский злотый 0.2753 1 Сингапурский доллар 0.7777 1 Саудовский риял 0.2799 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4604 1 Турецкая лира 0.3978 1 Тайваньский доллар 0.0342 1 Таджикский сомони 0.1676 1 Новый туркменский манат 0.2999 1 Украинская гривна 0.0487 100 Японских йен 0.8530 1 Новозеландский доллар 0.7605 Золото (1 унция) 1244,4329 Серебро (1 унция) 17,5737 Платина (1 унция) 1183,1246 Палладий (1 унция) 817,7942