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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2015)

    Курс рубля вырос

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара вырос на 0,03% и составил 1,0490 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,67% и составил 1,1577 маната.

    Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,60% и составил 0,0169 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0490
    1 Евро 1.1577
    1 Российский рубль 0.0169
    1 Австралийский доллар 0.7612
    1 Аргентинское песо 0.1104
    100 Белорусских рублей 0.0061
    1 Бразильский реал 0.2705
    1 Дирхам ОАЭ 0.2856
    1 Южноафриканский рэнд 0.0771
    100 Вон Республики Корея 0.0926
    1 Чешская крона 0.0427
    100 Чилийских песо 0.1527
    1 Китайский юань 0.1651
    1 Датская крона 0.1552
    1 Грузинский лари 0.4375
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0161
    1 Английский фунт стерлингов 1.6089
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1236
    1 Швейцарский франк 1.0744
    1 Израильский шекель 0.2692
    1 Канадский доллар 0.7975
    1 Кувейтский динар 3.4640
    1 Казахстанский тенге 0.0038
    1 Киргизский сом 0.0152
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2462
    1 Мексиканское песо 0.0633
    1 Молдавский лей 0.0530
    1 Египетский фунт 0.1306
    1 Норвежская крона 0.1254
    100 Узбекских сум 0.0394
    1 Польский злотый 0.2722
    1 Сингапурский доллар 0.7521
    1 Саудовский риал 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4790
    1 Турецкая лира 0.3614
    1 Тайваньский доллар 0.0324
    1 Таджикский сомони 0.1612
    1 Новый туркменский манат 0.2997
    1 Украинская гривна 0.0461
    100 Японских йен 0.8661
    1 Новозеландский доллар 0.7120
    Золото (1 унция) 1218,1513
    Серебро (1 унция) 16,5952
    Платина (1 унция) 1055,2940
    Палладий (1 унция) 733,2510
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