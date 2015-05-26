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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2015)

    1 доллар - 1,0495 манат

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0495
    1 Евро 1.1485
    1 Российский рубль 0.0210
    1 Австралийский доллар 0.8223
    1 Аргентинское песо 0.1170
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3388
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0877
    100 Вон Республики Корея 0.0956
    1 Чешская крона 0.0419
    100 Чилийских песо 0.1717
    1 Китайский юань 0.1692
    1 Датская крона 0.1540
    1 Грузинский лари 0.4607
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6216
    100 Индонезийских рупий 0.0080
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1243
    1 Швейцарский франк 1.1084
    1 Израильский шекель 0.2707
    1 Канадский доллар 0.8527
    1 Кувейтский динар 3.4687
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0179
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2900
    1 Мексиканское песо 0.0688
    1 Молдавский лей 0.0581
    1 Египетский фунт 0.1376
    1 Норвежская крона 0.1368
    100 Узбекских сум 0.0415
    1 Польский злотый 0.2800
    1 Сингапурский доллар 0.7805
    1 Саудовский риял 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4766
    1 Турецкая лира 0.4010
    1 Тайваньский доллар 0.0344
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.2999
    1 Украинская гривна 0.0506
    100 Японских йен 0.8618
    1 Новозеландский доллар 0.7676
    Золото (1 унция) 1264,67
    Серебро (1 унция) 17,9175
    Платина (1 унция) 1205,58
    Палладий (1 унция) 825,1064
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