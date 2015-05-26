Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2015)

26 мая, 2015 09:52

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0495 1 Евро 1.1485 1 Российский рубль 0.0210 1 Австралийский доллар 0.8223 1 Аргентинское песо 0.1170 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3388 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0877 100 Вон Республики Корея 0.0956 1 Чешская крона 0.0419 100 Чилийских песо 0.1717 1 Китайский юань 0.1692 1 Датская крона 0.1540 1 Грузинский лари 0.4607 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6216 100 Индонезийских рупий 0.0080 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1243 1 Швейцарский франк 1.1084 1 Израильский шекель 0.2707 1 Канадский доллар 0.8527 1 Кувейтский динар 3.4687 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0179 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2900 1 Мексиканское песо 0.0688 1 Молдавский лей 0.0581 1 Египетский фунт 0.1376 1 Норвежская крона 0.1368 100 Узбекских сум 0.0415 1 Польский злотый 0.2800 1 Сингапурский доллар 0.7805 1 Саудовский риял 0.2799 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4766 1 Турецкая лира 0.4010 1 Тайваньский доллар 0.0344 1 Таджикский сомони 0.1674 1 Новый туркменский манат 0.2999 1 Украинская гривна 0.0506 100 Японских йен 0.8618 1 Новозеландский доллар 0.7676 Золото (1 унция) 1264,67 Серебро (1 унция) 17,9175 Платина (1 унция) 1205,58 Палладий (1 унция) 825,1064