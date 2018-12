Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (26.05.2015)

26 May, 2015 10:02

https://report.az/storage/news/e8b9894585354a3cd25ba5dd40e965d3/4ffade19-8451-480e-9f04-ce4b152f4322_292.jpg Baku. 26 May. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0495 AZN 1 EUR 1.1485 AZN 1 RUR 0.0210 AZN 1 AUD 0.8223 AZN 1 ARS 0.1170 AZN 100 BYR 0.0073 AZN 1 BRL 0.3388 AZN 1 AED 0.2857 AZN 1 ZAR 0.0877 AZN 100 KRW 0.0956 AZN 1 CZK 0.0419 AZN 100 CLP 0.1717 AZN 1 CNY 0.1692AZN 1 DKK 0.1540 AZN 1 GEL 0.4607AZN 1 HKD 0.1354AZN 1 INR 0.0165AZN 1 GBP 1.6216AZN 100 IDR 0.0080AZN 100 IRR 0.0037 AZN 1 SEK 0.1243AZN 1 CHF 1.1084AZN 1 ILS 0.2707 AZN 1 CAD 0.8527AZN 1 KWD 3.4687AZN 1 KZT 0.0056 AZN 1 KGS 0.0179AZN 100 LBP 0.0696 AZN 1 MYR 0.2900AZN 1 MXN 0.0688AZN 1 MDL 0.0581AZN 1 EGP 0.1376AZN 1 NOK 0.1368AZN 100 UZS 0.0415 AZN 1 PLN 0.2800AZN 1 SGD 0.7805AZN 1 SAR 0.2799 AZN 1 SDR 1.4766AZN 1 TRY 0.4010AZN 1 TWD 0.0344 AZN 1 TJS 0.1674AZN 1 TMT 0.2999 AZN 1 UAH 0.0506 AZN 100 JPY 0.8618AZN 1 NZD 0.7676AZN 1 XAU 1264.67 AZN 1 XAG 17.9175 AZN 1 XPT 1205.58 AZN 1 XPD 825.1064 AZN