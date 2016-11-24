 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2016)

    1 доллар США - 1,7146 маната

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7146 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,79% - до 1,8077 маната. Курс рубля снизился на 0,74%, составив 0,0267 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7146
    1 Евро 1.8077
    1 Российский рубль 0.0267
    1 Австралийский доллар 1.2643
    1 Аргентинское песо 0.1103
    1 Белорусский рубль 0.8785
    1 Бразильский реал 0.4997
    1 Дирхам ОАЭ 0.4668
    1 Южноафриканский рэнд 0.1207
    100 Вон Республики Корея 0.1450
    1 Чешская крона 0.0669
    100 Чилийских песо 0.2532
    1 Китайский юань 0.2477
    1 Датская крона 0.2430
    1 Грузинский лари 0.6928
    1 Гонконгский доллар 0.2211
    1 Индийская рупия 0.0249
    1 Английский фунт стерлингов 2.1327
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1846
    1 Швейцарский франк 1.6844
    1 Израильский шекель 0.4429
    1 Канадский доллар 1.2689
    1 Кувейтский динар 5.6244
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1136
    1 Малазийский ринггит 0.3846
    1 Мексиканское песо 0.0828
    1 Молдавский лей 0.0849
    1 Египетский фунт 0.0981
    1 Норвежская крона 0.1988
    100 Узбекских сум 0.0543
    1 Польский злотый 0.4078
    1 Сингапурский доллар 1.1958
    1 Саудовский риал 0.4572
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3207
    1 Турецкая лира 0.5036
    1 Тайваньский доллар 0.0536
    1 Таджикский сомони 0.2183
    1 Новый туркменский манат 0.4906
    1 Украинская гривна 0.0669
    100 Японских йен 1.5213
    1 Новозеландский доллар 1.1983
    Золото (1 унция) 2032,4011
    Серебро (1 унция) 27,9823
    Платина (1 унция) 1582,5758
    Палладий (1 унция) 1243,0850

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi