Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2016)

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7146 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,79% - до 1,8077 маната. Курс рубля снизился на 0,74%, составив 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7146
|1 Евро
|1.8077
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.2643
|1 Аргентинское песо
|0.1103
|1 Белорусский рубль
|0.8785
|1 Бразильский реал
|0.4997
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4668
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1207
|100 Вон Республики Корея
|0.1450
|1 Чешская крона
|0.0669
|100 Чилийских песо
|0.2532
|1 Китайский юань
|0.2477
|1 Датская крона
|0.2430
|1 Грузинский лари
|0.6928
|1 Гонконгский доллар
|0.2211
|1 Индийская рупия
|0.0249
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1327
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1846
|1 Швейцарский франк
|1.6844
|1 Израильский шекель
|0.4429
|1 Канадский доллар
|1.2689
|1 Кувейтский динар
|5.6244
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1136
|1 Малазийский ринггит
|0.3846
|1 Мексиканское песо
|0.0828
|1 Молдавский лей
|0.0849
|1 Египетский фунт
|0.0981
|1 Норвежская крона
|0.1988
|100 Узбекских сум
|0.0543
|1 Польский злотый
|0.4078
|1 Сингапурский доллар
|1.1958
|1 Саудовский риал
|0.4572
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3207
|1 Турецкая лира
|0.5036
|1 Тайваньский доллар
|0.0536
|1 Таджикский сомони
|0.2183
|1 Новый туркменский манат
|0.4906
|1 Украинская гривна
|0.0669
|100 Японских йен
|1.5213
|1 Новозеландский доллар
|1.1983
|Золото (1 унция)
|2032,4011
|Серебро (1 унция)
|27,9823
|Платина (1 унция)
|1582,5758
|Палладий (1 унция)
|1243,0850
Tural İbadlıАвтор новости
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