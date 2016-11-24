Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2016)

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7146 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,79% - до 1,8077 маната. Курс рубля снизился на 0,74%, составив 0,0267 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7146 1 Евро 1.8077 1 Российский рубль 0.0267 1 Австралийский доллар 1.2643 1 Аргентинское песо 0.1103 1 Белорусский рубль 0.8785 1 Бразильский реал 0.4997 1 Дирхам ОАЭ 0.4668 1 Южноафриканский рэнд 0.1207 100 Вон Республики Корея 0.1450 1 Чешская крона 0.0669 100 Чилийских песо 0.2532 1 Китайский юань 0.2477 1 Датская крона 0.2430 1 Грузинский лари 0.6928 1 Гонконгский доллар 0.2211 1 Индийская рупия 0.0249 1 Английский фунт стерлингов 2.1327 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1846 1 Швейцарский франк 1.6844 1 Израильский шекель 0.4429 1 Канадский доллар 1.2689 1 Кувейтский динар 5.6244 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1136 1 Малазийский ринггит 0.3846 1 Мексиканское песо 0.0828 1 Молдавский лей 0.0849 1 Египетский фунт 0.0981 1 Норвежская крона 0.1988 100 Узбекских сум 0.0543 1 Польский злотый 0.4078 1 Сингапурский доллар 1.1958 1 Саудовский риал 0.4572 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3207 1 Турецкая лира 0.5036 1 Тайваньский доллар 0.0536 1 Таджикский сомони 0.2183 1 Новый туркменский манат 0.4906 1 Украинская гривна 0.0669 100 Японских йен 1.5213 1 Новозеландский доллар 1.1983 Золото (1 унция) 2032,4011 Серебро (1 унция) 27,9823 Платина (1 унция) 1582,5758 Палладий (1 унция) 1243,0850