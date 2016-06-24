​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2016)

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5332 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 3,22% и составил 1,6787 маната. Курс рубля снизился на 2,95% и составил 0,0230 маната. После новостей о результатах референдума (Brexit), когда большинство проголосовало за выход Британии из ЕС, фунт стерлинг резко подешевел на 9,3% - с 2,2636 по 2,0530 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5332 1 Евро 1.6787 1 Российский рубль 0.0230 1 Австралийский доллар 1.1244 1 Аргентинское песо 0.1066 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.4591 1 Дирхам ОАЭ 0.4174 1 Южноафриканский рэнд 0.1001 100 Вон Республики Корея 0.1301 1 Чешская крона 0.0620 100 Чилийских песо 0.2290 1 Китайский юань 0.2318 1 Датская крона 0.2258 1 Грузинский лари 0.6875 1 Гонконгский доллар 0.1976 1 Индийская рупия 0.0225 1 Английский фунт стерлингов 2.0530 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1772 1 Швейцарский франк 1.5774 1 Израильский шекель 0.3920 1 Канадский доллар 1.1747 1 Кувейтский динар 5.0983 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0227 100 Ливанских фунтов 0.1018 1 Малазийский ринггит 0.3725 1 Мексиканское песо 0.0796 1 Молдавский лей 0.0779 1 Египетский фунт 0.1727 1 Норвежская крона 0.1766 100 Узбекских сум 0.0523 1 Польский злотый 0.3752 1 Сингапурский доллар 1.1256 1 Саудовский риал 0.4088 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1800 1 Турецкая лира 0.5164 1 Тайваньский доллар 0.0472 1 Таджикский сомони 0.1951 1 Новый туркменский манат 0.4558 1 Украинская гривна 0.0617 100 Японских йен 1.5143 1 Новозеландский доллар 1.0712 Золото (1 унция) 1935,1284 Серебро (1 унция) 27,3063 Платина (1 унция) 1476,4716 Палладий (1 унция) 858,5920