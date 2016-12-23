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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2016)

    1 доллар США - 1,7622 маната

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,27% и составил 1,7622 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,37% - до 1,8412 маната. Курс рубля вырос на 0,7% - до 0,0289 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7622
    1 Евро 1.8412
    1 Российский рубль 0.0289
    1 Австралийский доллар 1.2695
    1 Аргентинское песо 0.1121
    1 Белорусский рубль 0.9046
    1 Бразильский реал 0.5360
    1 Дирхам ОАЭ 0.4798
    1 Южноафриканский рэнд 0.1255
    100 Вон Республики Корея 0.1467
    1 Чешская крона 0.0681
    100 Чилийских песо 0.2602
    1 Китайский юань 0.2535
    1 Датская крона 0.2477
    1 Грузинский лари 0.6427
    1 Гонконгский доллар 0.2270
    1 Индийская рупия 0.0260
    1 Английский фунт стерлингов 2.1649
    100 Индонезийских рупий 0.0131
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1913
    1 Швейцарский франк 1.7196
    1 Израильский шекель 0.4617
    1 Канадский доллар 1.3070
    1 Кувейтский динар 5.7560
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0254
    100 Ливанских фунтов 0.1168
    1 Малазийский ринггит 0.3934
    1 Мексиканское песо 0.0850
    1 Молдавский лей 0.0873
    1 Египетский фунт 0.0927
    1 Норвежская крона 0.2025
    100 Узбекских сум 0.0550
    1 Польский злотый 0.4164
    1 Сингапурский доллар 1.2187
    1 Саудовский риал 0.4698
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3616
    1 Турецкая лира 0.5023
    1 Тайваньский доллар 0.0548
    1 Таджикский сомони 0.2237
    1 Новый туркменский манат 0.5041
    1 Украинская гривна 0.0673
    100 Японских йен 1.5008
    1 Новозеландский доллар 1.2172
    Золото (1 унция) 1993,6650
    Серебро (1 унция) 27,9044
    Платина (1 унция) 1596,5532
    Палладий (1 унция) 1154,2410
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