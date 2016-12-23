Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2016)

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,27% и составил 1,7622 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,37% - до 1,8412 маната. Курс рубля вырос на 0,7% - до 0,0289 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7622
|1 Евро
|1.8412
|1 Российский рубль
|0.0289
|1 Австралийский доллар
|1.2695
|1 Аргентинское песо
|0.1121
|1 Белорусский рубль
|0.9046
|1 Бразильский реал
|0.5360
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4798
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1255
|100 Вон Республики Корея
|0.1467
|1 Чешская крона
|0.0681
|100 Чилийских песо
|0.2602
|1 Китайский юань
|0.2535
|1 Датская крона
|0.2477
|1 Грузинский лари
|0.6427
|1 Гонконгский доллар
|0.2270
|1 Индийская рупия
|0.0260
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1649
|100 Индонезийских рупий
|0.0131
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1913
|1 Швейцарский франк
|1.7196
|1 Израильский шекель
|0.4617
|1 Канадский доллар
|1.3070
|1 Кувейтский динар
|5.7560
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0254
|100 Ливанских фунтов
|0.1168
|1 Малазийский ринггит
|0.3934
|1 Мексиканское песо
|0.0850
|1 Молдавский лей
|0.0873
|1 Египетский фунт
|0.0927
|1 Норвежская крона
|0.2025
|100 Узбекских сум
|0.0550
|1 Польский злотый
|0.4164
|1 Сингапурский доллар
|1.2187
|1 Саудовский риал
|0.4698
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3616
|1 Турецкая лира
|0.5023
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.2237
|1 Новый туркменский манат
|0.5041
|1 Украинская гривна
|0.0673
|100 Японских йен
|1.5008
|1 Новозеландский доллар
|1.2172
|Золото (1 унция)
|1993,6650
|Серебро (1 унция)
|27,9044
|Платина (1 унция)
|1596,5532
|Палладий (1 унция)
|1154,2410
Namiq HüseynovАвтор новости
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