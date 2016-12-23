Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2016)

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,27% и составил 1,7622 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,37% - до 1,8412 маната. Курс рубля вырос на 0,7% - до 0,0289 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7622 1 Евро 1.8412 1 Российский рубль 0.0289 1 Австралийский доллар 1.2695 1 Аргентинское песо 0.1121 1 Белорусский рубль 0.9046 1 Бразильский реал 0.5360 1 Дирхам ОАЭ 0.4798 1 Южноафриканский рэнд 0.1255 100 Вон Республики Корея 0.1467 1 Чешская крона 0.0681 100 Чилийских песо 0.2602 1 Китайский юань 0.2535 1 Датская крона 0.2477 1 Грузинский лари 0.6427 1 Гонконгский доллар 0.2270 1 Индийская рупия 0.0260 1 Английский фунт стерлингов 2.1649 100 Индонезийских рупий 0.0131 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1913 1 Швейцарский франк 1.7196 1 Израильский шекель 0.4617 1 Канадский доллар 1.3070 1 Кувейтский динар 5.7560 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0254 100 Ливанских фунтов 0.1168 1 Малазийский ринггит 0.3934 1 Мексиканское песо 0.0850 1 Молдавский лей 0.0873 1 Египетский фунт 0.0927 1 Норвежская крона 0.2025 100 Узбекских сум 0.0550 1 Польский злотый 0.4164 1 Сингапурский доллар 1.2187 1 Саудовский риал 0.4698 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3616 1 Турецкая лира 0.5023 1 Тайваньский доллар 0.0548 1 Таджикский сомони 0.2237 1 Новый туркменский манат 0.5041 1 Украинская гривна 0.0673 100 Японских йен 1.5008 1 Новозеландский доллар 1.2172 Золото (1 унция) 1993,6650 Серебро (1 унция) 27,9044 Платина (1 унция) 1596,5532 Палладий (1 унция) 1154,2410