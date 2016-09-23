Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2016)

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,25% и составил 1,6292 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,28% - до 1,8241 маната. Курс рубля снизился на 0,39% и составил 0,0255 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6292
|1 Евро
|1.8241
|1 Российский рубль
|0.0255
|1 Австралийский доллар
|1.2432
|1 Аргентинское песо
|0.1075
|1 Белорусский рубль
|0.8446
|1 Бразильский реал
|0.5060
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4435
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1192
|100 Вон Республики Корея
|0.1476
|1 Чешская крона
|0.0675
|100 Чилийских песо
|0.2470
|1 Китайский юань
|0.2443
|1 Датская крона
|0.2447
|1 Грузинский лари
|0.7038
|1 Гонконгский доллар
|0.2101
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1248
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1904
|1 Швейцарский франк
|1.6790
|1 Израильский шекель
|0.4331
|1 Канадский доллар
|1.2467
|1 Кувейтский динар
|5.4036
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1081
|1 Малазийский ринггит
|0.3954
|1 Мексиканское песо
|0.0828
|1 Молдавский лей
|0.0824
|1 Египетский фунт
|0.1835
|1 Норвежская крона
|0.2001
|100 Узбекских сум
|0.0546
|1 Польский злотый
|0.4262
|1 Сингапурский доллар
|1.1995
|1 Саудовский риал
|0.4343
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2813
|1 Турецкая лира
|0.5531
|1 Тайваньский доллар
|0.0519
|1 Таджикский сомони
|0.2065
|1 Новый туркменский манат
|0.4665
|1 Украинская гривна
|0.0628
|100 Японских йен
|1.6115
|1 Новозеландский доллар
|1.1849
|Золото (1 унция)
|2181,6617
|Серебро (1 унция)
|32,2093
|Платина (1 унция)
|1725,3228
|Палладий (1 унция)
|1135,5534
Tural İbadlıАвтор новости
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