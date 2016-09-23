Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2016)

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,25% и составил 1,6292 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,28% - до 1,8241 маната. Курс рубля снизился на 0,39% и составил 0,0255 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6292 1 Евро 1.8241 1 Российский рубль 0.0255 1 Австралийский доллар 1.2432 1 Аргентинское песо 0.1075 1 Белорусский рубль 0.8446 1 Бразильский реал 0.5060 1 Дирхам ОАЭ 0.4435 1 Южноафриканский рэнд 0.1192 100 Вон Республики Корея 0.1476 1 Чешская крона 0.0675 100 Чилийских песо 0.2470 1 Китайский юань 0.2443 1 Датская крона 0.2447 1 Грузинский лари 0.7038 1 Гонконгский доллар 0.2101 1 Индийская рупия 0.0244 1 Английский фунт стерлингов 2.1248 100 Индонезийских рупий 0.0124 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1904 1 Швейцарский франк 1.6790 1 Израильский шекель 0.4331 1 Канадский доллар 1.2467 1 Кувейтский динар 5.4036 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1081 1 Малазийский ринггит 0.3954 1 Мексиканское песо 0.0828 1 Молдавский лей 0.0824 1 Египетский фунт 0.1835 1 Норвежская крона 0.2001 100 Узбекских сум 0.0546 1 Польский злотый 0.4262 1 Сингапурский доллар 1.1995 1 Саудовский риал 0.4343 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2813 1 Турецкая лира 0.5531 1 Тайваньский доллар 0.0519 1 Таджикский сомони 0.2065 1 Новый туркменский манат 0.4665 1 Украинская гривна 0.0628 100 Японских йен 1.6115 1 Новозеландский доллар 1.1849 Золото (1 унция) 2181,6617 Серебро (1 унция) 32,2093 Платина (1 унция) 1725,3228 Палладий (1 унция) 1135,5534