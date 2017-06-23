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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2017)

    1 Доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,08% - до 1,8999 маната, курс рубля вырос на 0,71%, составив 0,0285 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.8999
    1 Российский рубль 0.0285
    1 Австралийский доллар 1.2856
    1 Аргентинское песо 0.1054
    1 Белорусский рубль 0.8824
    1 Бразильский реал 0.5094
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1313
    100 Вон Республики Корея 0.1494
    1 Чешская крона 0.0722
    100 Чилийских песо 0.2566
    1 Китайский юань 0.2488
    1 Датская крона 0.2555
    1 Грузинский лари 0.7028
    1 Гонконгский доллар 0.2183
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1620
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1947
    1 Швейцарский франк 1.7536
    1 Израильский шекель 0.4799
    1 Канадский доллар 1.2877
    1 Кувейтский динар 5.6049
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3969
    1 Мексиканское песо 0.0939
    1 Молдавский лей 0.0931
    1 Египетский фунт 0.0938
    1 Норвежская крона 0.2006
    100 Узбекских сум 0.0433
    1 Польский злотый 0.4487
    1 Сингапурский доллар 1.2257
    1 Саудовский риал 0.4538
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3473
    1 Турецкая лира 0.4850
    1 Тайваньский доллар 0.0560
    1 Таджикский сомони 0.1939
    1 Новый туркменский манат 0.4871
    1 Украинская гривна 0.0654
    100 Японских йен 1.5290
    1 Новозеландский доллар 1.2371
    Золото (1 унция) 2129,1118
    Серебро (1 унция) 28,2735
    Платина (1 унция) 1588,1526
    Палладий (1 унция) 1513,2558
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