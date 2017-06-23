Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2017)

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,08% - до 1,8999 маната, курс рубля вырос на 0,71%, составив 0,0285 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.8999
|1 Российский рубль
|0.0285
|1 Австралийский доллар
|1.2856
|1 Аргентинское песо
|0.1054
|1 Белорусский рубль
|0.8824
|1 Бразильский реал
|0.5094
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1313
|100 Вон Республики Корея
|0.1494
|1 Чешская крона
|0.0722
|100 Чилийских песо
|0.2566
|1 Китайский юань
|0.2488
|1 Датская крона
|0.2555
|1 Грузинский лари
|0.7028
|1 Гонконгский доллар
|0.2183
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1620
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1947
|1 Швейцарский франк
|1.7536
|1 Израильский шекель
|0.4799
|1 Канадский доллар
|1.2877
|1 Кувейтский динар
|5.6049
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3969
|1 Мексиканское песо
|0.0939
|1 Молдавский лей
|0.0931
|1 Египетский фунт
|0.0938
|1 Норвежская крона
|0.2006
|100 Узбекских сум
|0.0433
|1 Польский злотый
|0.4487
|1 Сингапурский доллар
|1.2257
|1 Саудовский риал
|0.4538
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3473
|1 Турецкая лира
|0.4850
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1939
|1 Новый туркменский манат
|0.4871
|1 Украинская гривна
|0.0654
|100 Японских йен
|1.5290
|1 Новозеландский доллар
|1.2371
|Золото (1 унция)
|2129,1118
|Серебро (1 унция)
|28,2735
|Платина (1 унция)
|1588,1526
|Палладий (1 унция)
|1513,2558
Namiq HüseynovАвтор новости
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