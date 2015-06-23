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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2015)

    1 доллар - 1,0479 манат

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0479
    1 Евро 1.1804
    1 Российский рубль 0.0194
    1 Австралийский доллар 0.8069
    1 Аргентинское песо 0.1156
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3391
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0862
    100 Вон Республики Корея 0.0948
    1 Чешская крона 0.0434
    100 Чилийских песо 0.1659
    1 Китайский юань 0.1688
    1 Датская крона 0.1582
    1 Грузинский лари 0.4653
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6524
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1279
    1 Швейцарский франк 1.1291
    1 Израильский шекель 0.2772
    1 Канадский доллар 0.8490
    1 Кувейтский динар 3.4727
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0137
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2791
    1 Мексиканское песо 0.0682
    1 Молдавский лей 0.0560
    1 Египетский фунт 0.1373
    1 Норвежская крона 0.1346
    100 Узбекских сум 0.0411
    1 Польский злотый 0.2832
    1 Сингапурский доллар 0.7825
    1 Саудовский риял 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4813
    1 Турецкая лира 0.3918
    1 Тайваньский доллар 0.0340
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.2997
    1 Украинская гривна 0.0481
    100 Японских йен 0.8471
    1 Новозеландский доллар 0.7178
    Золото (1 унция) 1242,2855
    Серебро (1 унция) 16,8921
    Платина (1 унция) 1119,1572
    Палладий (1 унция) 732,4821
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