Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2015)

23 июня, 2015 09:43

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0479 1 Евро 1.1804 1 Российский рубль 0.0194 1 Австралийский доллар 0.8069 1 Аргентинское песо 0.1156 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3391 1 Дирхам ОАЭ 0.2853 1 Южноафриканский рэнд 0.0862 100 Вон Республики Корея 0.0948 1 Чешская крона 0.0434 100 Чилийских песо 0.1659 1 Китайский юань 0.1688 1 Датская крона 0.1582 1 Грузинский лари 0.4653 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6524 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1279 1 Швейцарский франк 1.1291 1 Израильский шекель 0.2772 1 Канадский доллар 0.8490 1 Кувейтский динар 3.4727 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0137 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2791 1 Мексиканское песо 0.0682 1 Молдавский лей 0.0560 1 Египетский фунт 0.1373 1 Норвежская крона 0.1346 100 Узбекских сум 0.0411 1 Польский злотый 0.2832 1 Сингапурский доллар 0.7825 1 Саудовский риял 0.2794 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4813 1 Турецкая лира 0.3918 1 Тайваньский доллар 0.0340 1 Таджикский сомони 0.1674 1 Новый туркменский манат 0.2997 1 Украинская гривна 0.0481 100 Японских йен 0.8471 1 Новозеландский доллар 0.7178 Золото (1 унция) 1242,2855 Серебро (1 унция) 16,8921 Платина (1 унция) 1119,1572 Палладий (1 унция) 732,4821