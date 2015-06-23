Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2015)

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0479
|1 Евро
|1.1804
|1 Российский рубль
|0.0194
|1 Австралийский доллар
|0.8069
|1 Аргентинское песо
|0.1156
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3391
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0862
|100 Вон Республики Корея
|0.0948
|1 Чешская крона
|0.0434
|100 Чилийских песо
|0.1659
|1 Китайский юань
|0.1688
|1 Датская крона
|0.1582
|1 Грузинский лари
|0.4653
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6524
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1279
|1 Швейцарский франк
|1.1291
|1 Израильский шекель
|0.2772
|1 Канадский доллар
|0.8490
|1 Кувейтский динар
|3.4727
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0137
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2791
|1 Мексиканское песо
|0.0682
|1 Молдавский лей
|0.0560
|1 Египетский фунт
|0.1373
|1 Норвежская крона
|0.1346
|100 Узбекских сум
|0.0411
|1 Польский злотый
|0.2832
|1 Сингапурский доллар
|0.7825
|1 Саудовский риял
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4813
|1 Турецкая лира
|0.3918
|1 Тайваньский доллар
|0.0340
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый туркменский манат
|0.2997
|1 Украинская гривна
|0.0481
|100 Японских йен
|0.8471
|1 Новозеландский доллар
|0.7178
|Золото (1 унция)
|1242,2855
|Серебро (1 унция)
|16,8921
|Платина (1 унция)
|1119,1572
|Палладий (1 унция)
|732,4821
Tural İbadlıАвтор новости
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