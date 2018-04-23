Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2018)

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,57%, до 2,0862 маната, курс рубля - на 0,36%, до 0,0278 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0862
|1 Российский рубль
|0.0278
|1 Австралийский доллар
|1.3055
|1 Аргентинское песо
|0.0842
|1 Белорусский рубль
|0.8479
|1 Бразильский реал
|0.4980
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1407
|100 Вон Республики Корея
|0.1589
|1 Чешская крона
|0.0823
|100 Чилийских песо
|0.2852
|1 Китайский юань
|0.2701
|1 Датская крона
|0.2801
|1 Грузинский лари
|0.6951
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0257
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3826
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.2011
|1 Швейцарский франк
|1.7424
|1 Израильский шекель
|0.4813
|1 Канадский доллар
|1.3328
|1 Кувейтский динар
|5.6623
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4362
|1 Мексиканское песо
|0.0916
|1 Молдавский лей
|0.1032
|1 Египетский фунт
|0.0965
|1 Норвежская крона
|0.2170
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4996
|1 Сингапурский доллар
|1.2908
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4677
|1 Турецкая лира
|0.4183
|1 Тайваньский доллар
|0.0576
|1 Таджикский сомони
|0.1918
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5769
|1 Новозеландский доллар
|1.2249
|Золото (1 унция)
|2268.3270
|Серебро (1 унция)
|29.0409
|Платина (1 унция)
|1576,7500
|Палладий (1 унция)
|1757,3750
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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