Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2018)

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,57%, до 2,0862 маната, курс рубля - на 0,36%, до 0,0278 маната.