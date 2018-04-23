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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2018)

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,57%, до 2,0862 маната, курс рубля - на 0,36%, до 0,0278 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0862
    1 Российский рубль 0.0278
    1 Австралийский доллар 1.3055
    1 Аргентинское песо 0.0842
    1 Белорусский рубль 0.8479
    1 Бразильский реал 0.4980
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1407
    100 Вон Республики Корея 0.1589
    1 Чешская крона 0.0823
    100 Чилийских песо 0.2852
    1 Китайский юань 0.2701
    1 Датская крона 0.2801
    1 Грузинский лари 0.6951
    1 Гонконгский доллар 0.2168
    1 Индийская рупия 0.0257
    1 Английский фунт стерлингов 2.3826
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.2011
    1 Швейцарский франк 1.7424
    1 Израильский шекель 0.4813
    1 Канадский доллар 1.3328
    1 Кувейтский динар 5.6623
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4362
    1 Мексиканское песо 0.0916
    1 Молдавский лей 0.1032
    1 Египетский фунт 0.0965
    1 Норвежская крона 0.2170
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4996
    1 Сингапурский доллар 1.2908
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4677
    1 Турецкая лира 0.4183
    1 Тайваньский доллар 0.0576
    1 Таджикский сомони 0.1918
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0650
    100 Японских йен 1.5769
    1 Новозеландский доллар 1.2249
    Золото (1 унция) 2268.3270
    Серебро (1 унция) 29.0409
    Платина (1 унция) 1576,7500
    Палладий (1 унция) 1757,3750
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