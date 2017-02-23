Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2017)

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7447 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15% - до 1,8426 маната. Курс рубля снизился на 0,99% - до 0,0301 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7447 1 Евро 1.8426 1 Российский рубль 0.0301 1 Австралийский доллар 1.3409 1 Аргентинское песо 0.1121 1 Белорусский рубль 0.9298 1 Бразильский реал 0.5694 1 Дирхам ОАЭ 0.4750 1 Южноафриканский рэнд 0.1341 100 Вон Республики Корея 0.1533 1 Чешская крона 0.0682 100 Чилийских песо 0.2715 1 Китайский юань 0.2536 1 Датская крона 0.2479 1 Грузинский лари 0.6744 1 Гонконгский доллар 0.2248 1 Индийская рупия 0.0261 1 Английский фунт стерлингов 2.1708 100 Индонезийских рупий 0.0131 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1944 1 Швейцарский франк 1.7267 1 Израильский шекель 0.4717 1 Канадский доллар 1.3272 1 Кувейтский динар 5.7105 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0252 100 Ливанских фунтов 0.1156 1 Малазийский ринггит 0.3922 1 Мексиканское песо 0.0877 1 Молдавский лей 0.0878 1 Египетский фунт 0.1104 1 Норвежская крона 0.2086 100 Узбекских сум 0.0528 1 Польский злотый 0.4286 1 Сингапурский доллар 1.2331 1 Саудовский риал 0.4652 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3535 1 Турецкая лира 0.4872 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.2170 1 Новый туркменский манат 0.4992 1 Украинская гривна 0.0648 100 Японских йен 1.5409 1 Новозеландский доллар 1.2572 Золото (1 унция) 2157,5833 Серебро (1 унция) 31,3941 Платина (1 унция) 1742,9553 Палладий (1 унция) 1350,3978