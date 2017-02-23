Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2017)

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7447 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15% - до 1,8426 маната. Курс рубля снизился на 0,99% - до 0,0301 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7447
|1 Евро
|1.8426
|1 Российский рубль
|0.0301
|1 Австралийский доллар
|1.3409
|1 Аргентинское песо
|0.1121
|1 Белорусский рубль
|0.9298
|1 Бразильский реал
|0.5694
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4750
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1341
|100 Вон Республики Корея
|0.1533
|1 Чешская крона
|0.0682
|100 Чилийских песо
|0.2715
|1 Китайский юань
|0.2536
|1 Датская крона
|0.2479
|1 Грузинский лари
|0.6744
|1 Гонконгский доллар
|0.2248
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1708
|100 Индонезийских рупий
|0.0131
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1944
|1 Швейцарский франк
|1.7267
|1 Израильский шекель
|0.4717
|1 Канадский доллар
|1.3272
|1 Кувейтский динар
|5.7105
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0252
|100 Ливанских фунтов
|0.1156
|1 Малазийский ринггит
|0.3922
|1 Мексиканское песо
|0.0877
|1 Молдавский лей
|0.0878
|1 Египетский фунт
|0.1104
|1 Норвежская крона
|0.2086
|100 Узбекских сум
|0.0528
|1 Польский злотый
|0.4286
|1 Сингапурский доллар
|1.2331
|1 Саудовский риал
|0.4652
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3535
|1 Турецкая лира
|0.4872
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.2170
|1 Новый туркменский манат
|0.4992
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.5409
|1 Новозеландский доллар
|1.2572
|Золото (1 унция)
|2157,5833
|Серебро (1 унция)
|31,3941
|Платина (1 унция)
|1742,9553
|Палладий (1 унция)
|1350,3978
Tural İbadlıАвтор новости