 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2017)

    1 Доллар США - 1,7447 маната

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7447 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15% - до 1,8426 маната. Курс рубля снизился на 0,99% - до 0,0301 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7447
    1 Евро 1.8426
    1 Российский рубль 0.0301
    1 Австралийский доллар 1.3409
    1 Аргентинское песо 0.1121
    1 Белорусский рубль 0.9298
    1 Бразильский реал 0.5694
    1 Дирхам ОАЭ 0.4750
    1 Южноафриканский рэнд 0.1341
    100 Вон Республики Корея 0.1533
    1 Чешская крона 0.0682
    100 Чилийских песо 0.2715
    1 Китайский юань 0.2536
    1 Датская крона 0.2479
    1 Грузинский лари 0.6744
    1 Гонконгский доллар 0.2248
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.1708
    100 Индонезийских рупий 0.0131
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1944
    1 Швейцарский франк 1.7267
    1 Израильский шекель 0.4717
    1 Канадский доллар 1.3272
    1 Кувейтский динар 5.7105
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0252
    100 Ливанских фунтов 0.1156
    1 Малазийский ринггит 0.3922
    1 Мексиканское песо 0.0877
    1 Молдавский лей 0.0878
    1 Египетский фунт 0.1104
    1 Норвежская крона 0.2086
    100 Узбекских сум 0.0528
    1 Польский злотый 0.4286
    1 Сингапурский доллар 1.2331
    1 Саудовский риал 0.4652
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3535
    1 Турецкая лира 0.4872
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.2170
    1 Новый туркменский манат 0.4992
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.5409
    1 Новозеландский доллар 1.2572
    Золото (1 унция) 2157,5833
    Серебро (1 унция) 31,3941
    Платина (1 унция) 1742,9553
    Палладий (1 унция) 1350,3978
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi