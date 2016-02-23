​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2016)

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,05% и составил 1,5612 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,55% и составил 1,7240 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 2,46% и составил 0,0208 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5612
|1 Евро
|1.7240
|1 Российский рубль
|0.0208
|1 Австралийский доллар
|1.1289
|1 Аргентинское песо
|0.1026
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3956
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4250
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1026
|100 Вон Республики Корея
|0.1267
|1 Чешская крона
|0.0637
|100 Чилийских песо
|0.2255
|1 Китайский юань
|0.2391
|1 Датская крона
|0.2310
|1 Грузинский лари
|0.6295
|1 Гонконгский доллар
|0.2009
|1 Индийская рупия
|0.0228
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2046
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1839
|1 Швейцарский франк
|1.5667
|1 Израильский шекель
|0.3995
|1 Канадский доллар
|1.1386
|1 Кувейтский динар
|5.2169
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0207
|100 Ливанских фунтов
|0.1036
|1 Малазийский ринггит
|0.3727
|1 Мексиканское песо
|0.0861
|1 Молдавский лей
|0.0785
|1 Египетский фунт
|0.1994
|1 Норвежская крона
|0.1814
|100 Узбекских сум
|0.0548
|1 Польский злотый
|0.3949
|1 Сингапурский доллар
|1.1138
|1 Саудовский риал
|0.4163
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1704
|1 Турецкая лира
|0.5318
|1 Тайваньский доллар
|0.0469
|1 Таджикский сомони
|0.1984
|1 Новый туркменский манат
|0.4598
|1 Украинская гривна
|0.0576
|100 Японских йен
|1.3894
|1 Новозеландский доллар
|1.0458
|Золото (1 унция)
|1890,6132
|Серебро (1 унция)
|23,8583
|Платина (1 унция)
|1439,4264
|Палладий (1 унция)
|782,1612
Tural İbadlıАвтор новости
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