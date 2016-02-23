​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2016)

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,05% и составил 1,5612 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,55% и составил 1,7240 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 2,46% и составил 0,0208 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5612 1 Евро 1.7240 1 Российский рубль 0.0208 1 Австралийский доллар 1.1289 1 Аргентинское песо 0.1026 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3956 1 Дирхам ОАЭ 0.4250 1 Южноафриканский рэнд 0.1026 100 Вон Республики Корея 0.1267 1 Чешская крона 0.0637 100 Чилийских песо 0.2255 1 Китайский юань 0.2391 1 Датская крона 0.2310 1 Грузинский лари 0.6295 1 Гонконгский доллар 0.2009 1 Индийская рупия 0.0228 1 Английский фунт стерлингов 2.2046 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1839 1 Швейцарский франк 1.5667 1 Израильский шекель 0.3995 1 Канадский доллар 1.1386 1 Кувейтский динар 5.2169 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0207 100 Ливанских фунтов 0.1036 1 Малазийский ринггит 0.3727 1 Мексиканское песо 0.0861 1 Молдавский лей 0.0785 1 Египетский фунт 0.1994 1 Норвежская крона 0.1814 100 Узбекских сум 0.0548 1 Польский злотый 0.3949 1 Сингапурский доллар 1.1138 1 Саудовский риал 0.4163 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1704 1 Турецкая лира 0.5318 1 Тайваньский доллар 0.0469 1 Таджикский сомони 0.1984 1 Новый туркменский манат 0.4598 1 Украинская гривна 0.0576 100 Японских йен 1.3894 1 Новозеландский доллар 1.0458 Золото (1 унция) 1890,6132 Серебро (1 унция) 23,8583 Платина (1 унция) 1439,4264 Палладий (1 унция) 782,1612