 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2016)

    1 доллар США - 1,5612 маната

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,05% и составил 1,5612 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,55% и составил 1,7240 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 2,46% и составил 0,0208 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5612
    1 Евро 1.7240
    1 Российский рубль 0.0208
    1 Австралийский доллар 1.1289
    1 Аргентинское песо 0.1026
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3956
    1 Дирхам ОАЭ 0.4250
    1 Южноафриканский рэнд 0.1026
    100 Вон Республики Корея 0.1267
    1 Чешская крона 0.0637
    100 Чилийских песо 0.2255
    1 Китайский юань 0.2391
    1 Датская крона 0.2310
    1 Грузинский лари 0.6295
    1 Гонконгский доллар 0.2009
    1 Индийская рупия 0.0228
    1 Английский фунт стерлингов 2.2046
    100 Индонезийских рупий 0.0117
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1839
    1 Швейцарский франк 1.5667
    1 Израильский шекель 0.3995
    1 Канадский доллар 1.1386
    1 Кувейтский динар 5.2169
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0207
    100 Ливанских фунтов 0.1036
    1 Малазийский ринггит 0.3727
    1 Мексиканское песо 0.0861
    1 Молдавский лей 0.0785
    1 Египетский фунт 0.1994
    1 Норвежская крона 0.1814
    100 Узбекских сум 0.0548
    1 Польский злотый 0.3949
    1 Сингапурский доллар 1.1138
    1 Саудовский риал 0.4163
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1704
    1 Турецкая лира 0.5318
    1 Тайваньский доллар 0.0469
    1 Таджикский сомони 0.1984
    1 Новый туркменский манат 0.4598
    1 Украинская гривна 0.0576
    100 Японских йен 1.3894
    1 Новозеландский доллар 1.0458
    Золото (1 унция) 1890,6132
    Серебро (1 унция) 23,8583
    Платина (1 унция) 1439,4264
    Палладий (1 унция) 782,1612

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi