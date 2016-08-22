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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2016)

    1 доллар США - 1,6204 маната

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6204 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,48% - до1,8281 маната. Курс рубля упал на 0,79%, составив 0,0252 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6204
    1 Евро 1.8281
    1 Российский рубль 0.0252
    1 Австралийский доллар 1.2306
    1 Аргентинское песо 0.1085
    1 Белорусский рубль 0.8402
    1 Бразильский реал 0.5053
    1 Дирхам ОАЭ 0.4412
    1 Южноафриканский рэнд 0.1192
    100 Вон Республики Корея 0.1439
    1 Чешская крона 0.0677
    100 Чилийских песо 0.2466
    1 Китайский юань 0.2432
    1 Датская крона 0.2456
    1 Грузинский лари 0.7179
    1 Гонконгский доллар 0.2090
    1 Индийская рупия 0.0241
    1 Английский фунт стерлингов 2.1136
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1925
    1 Швейцарский франк 1.6812
    1 Израильский шекель 0.4302
    1 Канадский доллар 1.2543
    1 Кувейтский динар 5.3789
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0235
    100 Ливанских фунтов 0.1075
    1 Малазийский ринггит 0.4017
    1 Мексиканское песо 0.0884
    1 Молдавский лей 0.0822
    1 Египетский фунт 0.1846
    1 Норвежская крона 0.1962
    100 Узбекских сум 0.0544
    1 Польский злотый 0.4237
    1 Сингапурский доллар 1.1981
    1 Саудовский риал 0.4321
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2773
    1 Турецкая лира 0.5512
    1 Тайваньский доллар 0.0509
    1 Таджикский сомони 0.2064
    1 Новый туркменский манат 0.4624
    1 Украинская гривна 0.0642
    100 Японских йен 1.6076
    1 Новозеландский доллар 1.1698
    Золото (1 унция) 2181,7066
    Серебро (1 унция) 30,6904
    Платина (1 унция) 1792,1624
    Палладий (1 унция) 1152,1044

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