​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,8964 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8964
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.1693
|1 Аргентинское песо
|0.0379
|1 Белорусский рубль
|0.8179
|1 Бразильский реал
|0.4209
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1180
|100 Вон Республики Корея
|0.1422
|1 Чешская крона
|0.0736
|100 Чилийских песо
|0.2447
|1 Китайский юань
|0.2459
|1 Датская крона
|0.2539
|1 Грузинский лари
|0.6134
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1611
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1761
|1 Швейцарский франк
|1.6801
|1 Израильский шекель
|0.4698
|1 Канадский доллар
|1.2679
|1 Кувейтский динар
|5.5836
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4061
|1 Мексиканское песо
|0.0893
|1 Молдавский лей
|0.0945
|1 Египетский фунт
|0.0999
|1 Норвежская крона
|0.1939
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4404
|1 Сингапурский доллар
|1.2325
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3412
|1 Турецкая лира
|0.2805
|1 Тайваньский доллар
|0.0539
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5390
|1 Новозеландский доллар
|1.1047
|Золото (1 унция)
|2165.4430
|Серебро (1 унция)
|24.5601
|Платина (1 унция)
|1379.2950
|Палладий (1 унция)
|2245.1050
Tural İbadlıАвтор новости