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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,8964 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8964
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.1693
1 Аргентинское песо 0.0379
1 Белорусский рубль 0.8179
1 Бразильский реал 0.4209
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1180
100 Вон Республики Корея 0.1422
1 Чешская крона 0.0736
100 Чилийских песо 0.2447
1 Китайский юань 0.2459
1 Датская крона 0.2539
1 Грузинский лари 0.6134
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.1611
100 Индонезийских рупий 0.0117
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1761
1 Швейцарский франк 1.6801
1 Израильский шекель 0.4698
1 Канадский доллар 1.2679
1 Кувейтский динар 5.5836
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4061
1 Мексиканское песо 0.0893
1 Молдавский лей 0.0945
1 Египетский фунт 0.0999
1 Норвежская крона 0.1939
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4404
1 Сингапурский доллар 1.2325
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3412
1 Турецкая лира 0.2805
1 Тайваньский доллар 0.0539
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0650
100 Японских йен 1.5390
1 Новозеландский доллар 1.1047
Золото (1 унция) 2165.4430
Серебро (1 унция) 24.5601
Платина (1 унция) 1379.2950
Палладий (1 унция) 2245.1050
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