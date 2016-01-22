​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2016)

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6028 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,53% и составил 1,7365 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,52% и составил 0,0194 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6028 1 Евро 1.7365 1 Российский рубль 0.0194 1 Австралийский доллар 1.1227 1 Аргентинское песо 0.1186 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3857 1 Дирхам ОАЭ 0.4364 1 Южноафриканский рэнд 0.0965 100 Вон Республики Корея 0.1334 1 Чешская крона 0.0642 100 Чилийских песо 0.2205 1 Китайский юань 0.2436 1 Датская крона 0.2327 1 Грузинский лари 0.6542 1 Гонконгский доллар 0.2054 1 Индийская рупия 0.0237 1 Английский фунт стерлингов 2.2772 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1870 1 Швейцарский франк 1.5887 1 Израильский шекель 0.4029 1 Канадский доллар 1.1221 1 Кувейтский динар 5.2594 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0211 100 Ливанских фунтов 0.1061 1 Малазийский ринггит 0.3704 1 Мексиканское песо 0.0856 1 Молдавский лей 0.0784 1 Египетский фунт 0.2047 1 Норвежская крона 0.1822 100 Узбекских сум 0.0569 1 Польский злотый 0.3866 1 Сингапурский доллар 1.1197 1 Саудовский риал 0.4270 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2144 1 Турецкая лира 0.5308 1 Тайваньский доллар 0.0477 1 Таджикский сомони 0.2096 1 Новый туркменский манат 0.4714 1 Украинская гривна 0.0645 100 Японских йен 1.3595 1 Новозеландский доллар 1.0473 Золото (1 унция) 1757,4702 Серебро (1 унция) 22,5354 Платина (1 унция) 1304,6792 Палладий (1 унция) 796,5906