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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2016)

    1 Доллар США - 1.6028 маната

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6028 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,53% и составил 1,7365 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,52% и составил 0,0194 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6028
    1 Евро 1.7365
    1 Российский рубль 0.0194
    1 Австралийский доллар 1.1227
    1 Аргентинское песо 0.1186
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3857
    1 Дирхам ОАЭ 0.4364
    1 Южноафриканский рэнд 0.0965
    100 Вон Республики Корея 0.1334
    1 Чешская крона 0.0642
    100 Чилийских песо 0.2205
    1 Китайский юань 0.2436
    1 Датская крона 0.2327
    1 Грузинский лари 0.6542
    1 Гонконгский доллар 0.2054
    1 Индийская рупия 0.0237
    1 Английский фунт стерлингов 2.2772
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1870
    1 Швейцарский франк 1.5887
    1 Израильский шекель 0.4029
    1 Канадский доллар 1.1221
    1 Кувейтский динар 5.2594
    1 Казахстанский тенге 0.0042
    1 Киргизский сом 0.0211
    100 Ливанских фунтов 0.1061
    1 Малазийский ринггит 0.3704
    1 Мексиканское песо 0.0856
    1 Молдавский лей 0.0784
    1 Египетский фунт 0.2047
    1 Норвежская крона 0.1822
    100 Узбекских сум 0.0569
    1 Польский злотый 0.3866
    1 Сингапурский доллар 1.1197
    1 Саудовский риал 0.4270
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2144
    1 Турецкая лира 0.5308
    1 Тайваньский доллар 0.0477
    1 Таджикский сомони 0.2096
    1 Новый туркменский манат 0.4714
    1 Украинская гривна 0.0645
    100 Японских йен 1.3595
    1 Новозеландский доллар 1.0473
    Золото (1 унция) 1757,4702
    Серебро (1 унция) 22,5354
    Платина (1 унция) 1304,6792
    Палладий (1 унция) 796,5906

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