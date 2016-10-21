Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2016)

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,38% и составил 1,6091 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,17% - до 1,7543 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0258 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6091 1 Евро 1.7543 1 Российский рубль 0.0258 1 Австралийский доллар 1.2277 1 Аргентинское песо 0.1060 1 Белорусский рубль 0.8463 1 Бразильский реал 0.5126 1 Дирхам ОАЭ 0.4381 1 Южноафриканский рэнд 0.1155 100 Вон Республики Корея 0.1416 1 Чешская крона 0.0649 100 Чилийских песо 0.2414 1 Китайский юань 0.2381 1 Датская крона 0.2358 1 Грузинский лари 0.6818 1 Гонконгский доллар 0.2074 1 Индийская рупия 0.0240 1 Английский фунт стерлингов 1.9697 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1810 1 Швейцарский франк 1.6168 1 Израильский шекель 0.4181 1 Канадский доллар 1.2146 1 Кувейтский динар 5.3149 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1066 1 Малазийский ринггит 0.3838 1 Мексиканское песо 0.0864 1 Молдавский лей 0.0808 1 Египетский фунт 0.1812 1 Норвежская крона 0.1960 100 Узбекских сум 0.0524 1 Польский злотый 0.4047 1 Сингапурский доллар 1.1544 1 Саудовский риал 0.4290 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2172 1 Турецкая лира 0.5248 1 Тайваньский доллар 0.0508 1 Таджикский сомони 0.2051 1 Новый туркменский манат 0.4616 1 Украинская гривна 0.0628 100 Японских йен 1.5457 1 Новозеландский доллар 1.1538 Золото (1 унция) 2046,2120 Серебро (1 унция) 28,0305 Платина (1 унция) 1504,5085 Палладий (1 унция) 1020,1694