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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2016)

    1 доллар США - 1,6091 маната

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,38% и составил 1,6091 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,17% - до 1,7543 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0258 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6091
    1 Евро 1.7543
    1 Российский рубль 0.0258
    1 Австралийский доллар 1.2277
    1 Аргентинское песо 0.1060
    1 Белорусский рубль 0.8463
    1 Бразильский реал 0.5126
    1 Дирхам ОАЭ 0.4381
    1 Южноафриканский рэнд 0.1155
    100 Вон Республики Корея 0.1416
    1 Чешская крона 0.0649
    100 Чилийских песо 0.2414
    1 Китайский юань 0.2381
    1 Датская крона 0.2358
    1 Грузинский лари 0.6818
    1 Гонконгский доллар 0.2074
    1 Индийская рупия 0.0240
    1 Английский фунт стерлингов 1.9697
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1810
    1 Швейцарский франк 1.6168
    1 Израильский шекель 0.4181
    1 Канадский доллар 1.2146
    1 Кувейтский динар 5.3149
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0237
    100 Ливанских фунтов 0.1066
    1 Малазийский ринггит 0.3838
    1 Мексиканское песо 0.0864
    1 Молдавский лей 0.0808
    1 Египетский фунт 0.1812
    1 Норвежская крона 0.1960
    100 Узбекских сум 0.0524
    1 Польский злотый 0.4047
    1 Сингапурский доллар 1.1544
    1 Саудовский риал 0.4290
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2172
    1 Турецкая лира 0.5248
    1 Тайваньский доллар 0.0508
    1 Таджикский сомони 0.2051
    1 Новый туркменский манат 0.4616
    1 Украинская гривна 0.0628
    100 Японских йен 1.5457
    1 Новозеландский доллар 1.1538
    Золото (1 унция) 2046,2120
    Серебро (1 унция) 28,0305
    Платина (1 унция) 1504,5085
    Палладий (1 унция) 1020,1694

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