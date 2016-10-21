Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2016)

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Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,38% и составил 1,6091 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,17% - до 1,7543 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0258 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6091
|1 Евро
|1.7543
|1 Российский рубль
|0.0258
|1 Австралийский доллар
|1.2277
|1 Аргентинское песо
|0.1060
|1 Белорусский рубль
|0.8463
|1 Бразильский реал
|0.5126
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4381
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1155
|100 Вон Республики Корея
|0.1416
|1 Чешская крона
|0.0649
|100 Чилийских песо
|0.2414
|1 Китайский юань
|0.2381
|1 Датская крона
|0.2358
|1 Грузинский лари
|0.6818
|1 Гонконгский доллар
|0.2074
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Английский фунт стерлингов
|1.9697
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.1810
|1 Швейцарский франк
|1.6168
|1 Израильский шекель
|0.4181
|1 Канадский доллар
|1.2146
|1 Кувейтский динар
|5.3149
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1066
|1 Малазийский ринггит
|0.3838
|1 Мексиканское песо
|0.0864
|1 Молдавский лей
|0.0808
|1 Египетский фунт
|0.1812
|1 Норвежская крона
|0.1960
|100 Узбекских сум
|0.0524
|1 Польский злотый
|0.4047
|1 Сингапурский доллар
|1.1544
|1 Саудовский риал
|0.4290
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2172
|1 Турецкая лира
|0.5248
|1 Тайваньский доллар
|0.0508
|1 Таджикский сомони
|0.2051
|1 Новый туркменский манат
|0.4616
|1 Украинская гривна
|0.0628
|100 Японских йен
|1.5457
|1 Новозеландский доллар
|1.1538
|Золото (1 унция)
|2046,2120
|Серебро (1 унция)
|28,0305
|Платина (1 унция)
|1504,5085
|Палладий (1 унция)
|1020,1694
Tural İbadlıАвтор новости