Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2017)

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,13% и составил 1,9988 маната. Курс рубля вырос на 0,35%, до 0,0288 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7008
|1 Евро
|1.9988
|1 Российский рубль
|0.0288
|1 Австралийский доллар
|1.3477
|1 Аргентинское песо
|0.0981
|1 Белорусский рубль
|0.8799
|1 Бразильский реал
|0.5405
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4630
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1290
|100 Вон Республики Корея
|0.1494
|1 Чешская крона
|0.0766
|100 Чилийских песо
|0.2631
|1 Китайский юань
|0.2550
|1 Датская крона
|0.2688
|1 Грузинский лари
|0.7081
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1901
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2096
|1 Швейцарский франк
|1.7610
|1 Израильский шекель
|0.4696
|1 Канадский доллар
|1.3509
|1 Кувейтский динар
|5.6337
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3965
|1 Мексиканское песо
|0.0959
|1 Молдавский лей
|0.0953
|1 Египетский фунт
|0.0958
|1 Норвежская крона
|0.2146
|100 Узбекских сум
|0.0409
|1 Польский злотый
|0.4675
|1 Сингапурский доллар
|1.2482
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3965
|1 Турецкая лира
|0.4835
|1 Тайваньский доллар
|0.0561
|1 Таджикский сомони
|0.1929
|1 Новый туркменский манат
|0.4866
|1 Украинская гривна
|0.0667
|100 Японских йен
|1.5571
|1 Новозеландский доллар
|1.2446
|Золото (1 унция)
|2203,8966
|Серебро (1 унция)
|28,8030
|Платина (1 унция)
|1675,2880
|Палладий (1 унция)
|1585,1456
Namiq HüseynovАвтор новости
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