Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2017)

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,13% и составил 1,9988 маната. Курс рубля вырос на 0,35%, до 0,0288 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7008 1 Евро 1.9988 1 Российский рубль 0.0288 1 Австралийский доллар 1.3477 1 Аргентинское песо 0.0981 1 Белорусский рубль 0.8799 1 Бразильский реал 0.5405 1 Дирхам ОАЭ 0.4630 1 Южноафриканский рэнд 0.1290 100 Вон Республики Корея 0.1494 1 Чешская крона 0.0766 100 Чилийских песо 0.2631 1 Китайский юань 0.2550 1 Датская крона 0.2688 1 Грузинский лари 0.7081 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1901 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2096 1 Швейцарский франк 1.7610 1 Израильский шекель 0.4696 1 Канадский доллар 1.3509 1 Кувейтский динар 5.6337 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3965 1 Мексиканское песо 0.0959 1 Молдавский лей 0.0953 1 Египетский фунт 0.0958 1 Норвежская крона 0.2146 100 Узбекских сум 0.0409 1 Польский злотый 0.4675 1 Сингапурский доллар 1.2482 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3965 1 Турецкая лира 0.4835 1 Тайваньский доллар 0.0561 1 Таджикский сомони 0.1929 1 Новый туркменский манат 0.4866 1 Украинская гривна 0.0667 100 Японских йен 1.5571 1 Новозеландский доллар 1.2446 Золото (1 унция) 2203,8966 Серебро (1 унция) 28,8030 Платина (1 унция) 1675,2880 Палладий (1 унция) 1585,1456