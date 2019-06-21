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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,31% - до 1, 9202 маната, курс рубля - на 1,12% - до 0,0270 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9202
1 Российский рубль 0.0270
1 Австралийский доллар 1.1780
1 Аргентинское песо 0.0392
1 Белорусский рубль 0.8305
1 Бразильский реал 0.4427
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1185
100 Вон Республики Корея 0.1464
1 Чешская крона 0.0750
100 Чилийских песо 0.2487
1 Китайский юань 0.2477
1 Датская крона 0.2572
1 Грузинский лари 0.6149
1 Гонконгский доллар 0.2178
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.1593
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1807
1 Швейцарский франк 1.7307
1 Израильский шекель 0.4734
1 Канадский доллар 1.2898
1 Кувейтский динар 5.5990
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4095
1 Мексиканское песо 0.0895
1 Молдавский лей 0.0934
1 Египетский фунт 0.1019
1 Норвежская крона 0.1988
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4515
1 Сингапурский доллар 1.2535
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3588
1 Турецкая лира 0.2947
1 Тайваньский доллар 0.0549
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0646
100 Японских йен 1.5874
1 Новозеландский доллар 1.1211
Золото (1 унция) 2386.6980
Серебро (1 унция) 26.3128
Платина (1 унция) 1379.0910
Палладий (1 унция) 2536.2470
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