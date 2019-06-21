​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,31% - до 1, 9202 маната, курс рубля - на 1,12% - до 0,0270 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9202
|1 Российский рубль
|0.0270
|1 Австралийский доллар
|1.1780
|1 Аргентинское песо
|0.0392
|1 Белорусский рубль
|0.8305
|1 Бразильский реал
|0.4427
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1185
|100 Вон Республики Корея
|0.1464
|1 Чешская крона
|0.0750
|100 Чилийских песо
|0.2487
|1 Китайский юань
|0.2477
|1 Датская крона
|0.2572
|1 Грузинский лари
|0.6149
|1 Гонконгский доллар
|0.2178
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1593
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1807
|1 Швейцарский франк
|1.7307
|1 Израильский шекель
|0.4734
|1 Канадский доллар
|1.2898
|1 Кувейтский динар
|5.5990
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4095
|1 Мексиканское песо
|0.0895
|1 Молдавский лей
|0.0934
|1 Египетский фунт
|0.1019
|1 Норвежская крона
|0.1988
|100 Узбекских сум
|0.0199
|1 Польский злотый
|0.4515
|1 Сингапурский доллар
|1.2535
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3588
|1 Турецкая лира
|0.2947
|1 Тайваньский доллар
|0.0549
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0646
|100 Японских йен
|1.5874
|1 Новозеландский доллар
|1.1211
|Золото (1 унция)
|2386.6980
|Серебро (1 унция)
|26.3128
|Платина (1 унция)
|1379.0910
|Палладий (1 унция)
|2536.2470
Vüsal NəbiyevАвтор новости