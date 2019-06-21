​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,31% - до 1, 9202 маната, курс рубля - на 1,12% - до 0,0270 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9202 1 Российский рубль 0.0270 1 Австралийский доллар 1.1780 1 Аргентинское песо 0.0392 1 Белорусский рубль 0.8305 1 Бразильский реал 0.4427 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1185 100 Вон Республики Корея 0.1464 1 Чешская крона 0.0750 100 Чилийских песо 0.2487 1 Китайский юань 0.2477 1 Датская крона 0.2572 1 Грузинский лари 0.6149 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0244 1 Британский фунт стерлингов 2.1593 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1807 1 Швейцарский франк 1.7307 1 Израильский шекель 0.4734 1 Канадский доллар 1.2898 1 Кувейтский динар 5.5990 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4095 1 Мексиканское песо 0.0895 1 Молдавский лей 0.0934 1 Египетский фунт 0.1019 1 Норвежская крона 0.1988 100 Узбекских сум 0.0199 1 Польский злотый 0.4515 1 Сингапурский доллар 1.2535 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3588 1 Турецкая лира 0.2947 1 Тайваньский доллар 0.0549 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0646 100 Японских йен 1.5874 1 Новозеландский доллар 1.1211 Золото (1 унция) 2386.6980 Серебро (1 унция) 26.3128 Платина (1 унция) 1379.0910 Палладий (1 унция) 2536.2470