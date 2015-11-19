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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2015)

    1 Доллар США - 1,0506 манатов

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% и составил 1,0506 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,62% и составил 1,1252 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,62% и составил 0,0163 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0506
    1 Евро 1.1252
    1 Российский рубль 0.0163
    1 Австралийский доллар 0.7531
    1 Аргентинское песо 0.1092
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2787
    1 Дирхам ОАЭ 0.2860
    1 Южноафриканский рэнд 0.0744
    100 Вон Республики Корея 0.0903
    1 Чешская крона 0.0416
    100 Чилийских песо 0.1470
    1 Китайский юань 0.1647
    1 Датская крона 0.1508
    1 Грузинский лари 0.4396
    1 Гонконгский доллар 0.1356
    1 Индийская рупия 0.0159
    1 Английский фунт стерлингов 1.6056
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1210
    1 Швейцарский франк 1.0337
    1 Израильский шекель 0.2699
    1 Канадский доллар 0.7927
    1 Кувейтский динар 3.4565
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0152
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2426
    1 Мексиканское песо 0.0631
    1 Молдавский лей 0.0528
    1 Египетский фунт 0.1342
    1 Норвежская крона 0.1217
    100 Узбекских сум 0.0386
    1 Польский злотый 0.2649
    1 Сингапурский доллар 0.7416
    1 Саудовский риал 0.2801
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4477
    1 Турецкая лира 0.3687
    1 Тайваньский доллар 0.0322
    1 Таджикский сомони 0.1634
    1 Новый туркменский манат 0.3002
    1 Украинская гривна 0.0444
    100 Японских йен 0.8524
    1 Новозеландский доллар 0.6867
    Золото (1 унция) 112,7782
    Серебро (1 унция) 14,9500
    Платина (1 унция) 886,7064
    Палладий (1 унция) 571,5264
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