​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2015)

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% и составил 1,0506 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,62% и составил 1,1252 манатов.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,62% и составил 0,0163 манатов.