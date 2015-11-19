​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2015)

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Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% и составил 1,0506 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,62% и составил 1,1252 манатов.
Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,62% и составил 0,0163 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0506
|1 Евро
|1.1252
|1 Российский рубль
|0.0163
|1 Австралийский доллар
|0.7531
|1 Аргентинское песо
|0.1092
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2787
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2860
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0744
|100 Вон Республики Корея
|0.0903
|1 Чешская крона
|0.0416
|100 Чилийских песо
|0.1470
|1 Китайский юань
|0.1647
|1 Датская крона
|0.1508
|1 Грузинский лари
|0.4396
|1 Гонконгский доллар
|0.1356
|1 Индийская рупия
|0.0159
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6056
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1210
|1 Швейцарский франк
|1.0337
|1 Израильский шекель
|0.2699
|1 Канадский доллар
|0.7927
|1 Кувейтский динар
|3.4565
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0152
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2426
|1 Мексиканское песо
|0.0631
|1 Молдавский лей
|0.0528
|1 Египетский фунт
|0.1342
|1 Норвежская крона
|0.1217
|100 Узбекских сум
|0.0386
|1 Польский злотый
|0.2649
|1 Сингапурский доллар
|0.7416
|1 Саудовский риал
|0.2801
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4477
|1 Турецкая лира
|0.3687
|1 Тайваньский доллар
|0.0322
|1 Таджикский сомони
|0.1634
|1 Новый туркменский манат
|0.3002
|1 Украинская гривна
|0.0444
|100 Японских йен
|0.8524
|1 Новозеландский доллар
|0.6867
|Золото (1 унция)
|112,7782
|Серебро (1 унция)
|14,9500
|Платина (1 унция)
|886,7064
|Палладий (1 унция)
|571,5264
Economic DepartmentАвтор новости