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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2017)

    1 Доллар США - 1,7017 маната

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,03% и составил 1,7017 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,05% - до 1,9632 маната. Курс рубля повысился на 0,35% - до 0,0288 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7017
    1 Евро 1.9632
    1 Российский рубль 0.0288
    1 Австралийский доллар 1.3487
    1 Аргентинское песо 0.0996
    1 Белорусский рубль 0.8742
    1 Бразильский реал 0.5395
    1 Дирхам ОАЭ 0.4633
    1 Южноафриканский рэнд 0.1317
    100 Вон Республики Корея 0.1516
    1 Чешская крона 0.0752
    100 Чилийских песо 0.2597
    1 Китайский юань 0.2518
    1 Датская крона 0.2640
    1 Грузинский лари 0.7062
    1 Гонконгский доллар 0.2180
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2175
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2050
    1 Швейцарский франк 1.7804
    1 Израильский шекель 0.4769
    1 Канадский доллар 1.3467
    1 Кувейтский динар 5.6236
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3971
    1 Мексиканское песо 0.0975
    1 Молдавский лей 0.0941
    1 Египетский фунт 0.0948
    1 Норвежская крона 0.2104
    100 Узбекских сум 0.0421
    1 Польский злотый 0.4674
    1 Сингапурский доллар 1.2440
    1 Саудовский риал 0.4538
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3796
    1 Турецкая лира 0.4827
    1 Тайваньский доллар 0.0560
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4869
    1 Украинская гривна 0.0657
    100 Японских йен 1.5188
    1 Новозеландский доллар 1.2514
    Золото (1 унция) 2111,3843
    Серебро (1 унция) 27,5505
    Платина (1 унция) 1577,4759
    Палладий (1 унция) 1475,3739
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