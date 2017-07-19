Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.07.2017)

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,03% и составил 1,7017 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,05% - до 1,9632 маната. Курс рубля повысился на 0,35% - до 0,0288 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7017 1 Евро 1.9632 1 Российский рубль 0.0288 1 Австралийский доллар 1.3487 1 Аргентинское песо 0.0996 1 Белорусский рубль 0.8742 1 Бразильский реал 0.5395 1 Дирхам ОАЭ 0.4633 1 Южноафриканский рэнд 0.1317 100 Вон Республики Корея 0.1516 1 Чешская крона 0.0752 100 Чилийских песо 0.2597 1 Китайский юань 0.2518 1 Датская крона 0.2640 1 Грузинский лари 0.7062 1 Гонконгский доллар 0.2180 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2175 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2050 1 Швейцарский франк 1.7804 1 Израильский шекель 0.4769 1 Канадский доллар 1.3467 1 Кувейтский динар 5.6236 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3971 1 Мексиканское песо 0.0975 1 Молдавский лей 0.0941 1 Египетский фунт 0.0948 1 Норвежская крона 0.2104 100 Узбекских сум 0.0421 1 Польский злотый 0.4674 1 Сингапурский доллар 1.2440 1 Саудовский риал 0.4538 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3796 1 Турецкая лира 0.4827 1 Тайваньский доллар 0.0560 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4869 1 Украинская гривна 0.0657 100 Японских йен 1.5188 1 Новозеландский доллар 1.2514 Золото (1 унция) 2111,3843 Серебро (1 унция) 27,5505 Платина (1 унция) 1577,4759 Палладий (1 унция) 1475,3739