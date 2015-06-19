Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2015)

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0474
|1 Евро
|1.1911
|1 Российский рубль
|0.0196
|1 Австралийский доллар
|0.8149
|1 Аргентинское песо
|0.1157
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3416
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2852
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0856
|100 Вон Республики Корея
|0.0947
|1 Чешская крона
|0.0437
|100 Чилийских песо
|0.1664
|1 Китайский юань
|0.1687
|1 Датская крона
|0.1597
|1 Грузинский лари
|0.4652
|1 Гонконгский доллар
|0.1351
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.6641
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1290
|1 Швейцарский франк
|1.1370
|1 Израильский шекель
|0.2735
|1 Канадский доллар
|0.8567
|1 Кувейтский динар
|3.4734
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0173
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2817
|1 Мексиканское песо
|0.0683
|1 Молдавский лей
|0.0562
|1 Египетский фунт
|0.1373
|1 Норвежская крона
|0.1349
|100 Узбекских сум
|0.0411
|1 Польский злотый
|0.2855
|1 Сингапурский доллар
|0.7851
|1 Саудовский риял
|0.2793
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4844
|1 Турецкая лира
|0.3858
|1 Тайваньский доллар
|0.0341
|1 Таджикский сомони
|0.1672
|1 Новый Туркменский манат
|0.2995
|1 Украинская гривна
|0.0495
|100 Японских йен
|0.8516
|1 Новозеландский доллар
|0.7257
|Золото (1 унция)
|1258,8177
|Серебро (1 унция)
|16,8841
|Платина (1 унция)
|1139,5712
|Палладий (1 унция)
|758,3176
Tural İbadlıАвтор новости
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