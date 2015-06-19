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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2015)

    1 доллар - 1,0474 манат

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0474
    1 Евро 1.1911
    1 Российский рубль 0.0196
    1 Австралийский доллар 0.8149
    1 Аргентинское песо 0.1157
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3416
    1 Дирхам ОАЭ 0.2852
    1 Южноафриканский рэнд 0.0856
    100 Вон Республики Корея 0.0947
    1 Чешская крона 0.0437
    100 Чилийских песо 0.1664
    1 Китайский юань 0.1687
    1 Датская крона 0.1597
    1 Грузинский лари 0.4652
    1 Гонконгский доллар 0.1351
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский Фунт стерлинг 1.6641
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1290
    1 Швейцарский франк 1.1370
    1 Израильский шекель 0.2735
    1 Канадский доллар 0.8567
    1 Кувейтский динар 3.4734
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0173
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2817
    1 Мексиканское песо 0.0683
    1 Молдавский лей 0.0562
    1 Египетский фунт 0.1373
    1 Норвежская крона 0.1349
    100 Узбекских сум 0.0411
    1 Польский злотый 0.2855
    1 Сингапурский доллар 0.7851
    1 Саудовский риял 0.2793
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4844
    1 Турецкая лира 0.3858
    1 Тайваньский доллар 0.0341
    1 Таджикский сомони 0.1672
    1 Новый Туркменский манат 0.2995
    1 Украинская гривна 0.0495
    100 Японских йен 0.8516
    1 Новозеландский доллар 0.7257
    Золото (1 унция) 1258,8177
    Серебро (1 унция) 16,8841
    Платина (1 унция) 1139,5712
    Палладий (1 унция) 758,3176
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