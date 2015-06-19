Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2015)

19 июня, 2015 09:44

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0474 1 Евро 1.1911 1 Российский рубль 0.0196 1 Австралийский доллар 0.8149 1 Аргентинское песо 0.1157 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3416 1 Дирхам ОАЭ 0.2852 1 Южноафриканский рэнд 0.0856 100 Вон Республики Корея 0.0947 1 Чешская крона 0.0437 100 Чилийских песо 0.1664 1 Китайский юань 0.1687 1 Датская крона 0.1597 1 Грузинский лари 0.4652 1 Гонконгский доллар 0.1351 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский Фунт стерлинг 1.6641 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1290 1 Швейцарский франк 1.1370 1 Израильский шекель 0.2735 1 Канадский доллар 0.8567 1 Кувейтский динар 3.4734 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0173 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2817 1 Мексиканское песо 0.0683 1 Молдавский лей 0.0562 1 Египетский фунт 0.1373 1 Норвежская крона 0.1349 100 Узбекских сум 0.0411 1 Польский злотый 0.2855 1 Сингапурский доллар 0.7851 1 Саудовский риял 0.2793 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4844 1 Турецкая лира 0.3858 1 Тайваньский доллар 0.0341 1 Таджикский сомони 0.1672 1 Новый Туркменский манат 0.2995 1 Украинская гривна 0.0495 100 Японских йен 0.8516 1 Новозеландский доллар 0.7257 Золото (1 унция) 1258,8177 Серебро (1 унция) 16,8841 Платина (1 унция) 1139,5712 Палладий (1 унция) 758,3176