​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2016)

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5017 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,59% и составил 1,6848 манатов. Курс рубля упал на 2,17% и составил 0,0226 манатов

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5017 1 Евро 1.6848 1 Российский рубль 0.0226 1 Австралийский доллар 1.0819 1 Аргентинское песо 0.1063 100 Белорусских рублей 0.0077 1 Бразильский реал 0.4223 1 Дирхам ОАЭ 0.4089 1 Южноафриканский рэнд 0.0944 100 Вон Республики Корея 0.1260 1 Чешская крона 0.0624 100 Чилийских песо 0.2157 1 Китайский юань 0.2295 1 Датская крона 0.2265 1 Грузинский лари 0.6985 1 Гонконгский доллар 0.1933 1 Индийская рупия 0.0223 1 Английский фунт стерлингов 2.1890 100 Индонезийских рупий 0.0111 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1799 1 Швейцарский франк 1.5199 1 Израильский шекель 0.3901 1 Канадский доллар 1.1490 1 Кувейтский динар 4.9742 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0218 100 Ливанских фунтов 0.0997 1 Малазийский ринггит 0.3676 1 Мексиканское песо 0.0813 1 Молдавский лей 0.0761 1 Египетский фунт 0.1691 1 Норвежская крона 0.1803 100 Узбекских сум 0.0520 1 Польский злотый 0.3827 1 Сингапурский доллар 1.0867 1 Саудовский риал 0.4005 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1146 1 Турецкая лира 0.5017 1 Тайваньский доллар 0.0458 1 Таджикский сомони 0.1908 1 Новый туркменский манат 0.4448 1 Украинская гривна 0.0595 100 Японских йен 1.3641 1 Новозеландский доллар 1.0111 Золото (1 унция) 1911,5139 Серебро (1 унция) 25,2135 Платина (1 унция) 1552,7578 Палладий (1 унция) 864,9792