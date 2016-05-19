​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2016)

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5017 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,59% и составил 1,6848 манатов. Курс рубля упал на 2,17% и составил 0,0226 манатов
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5017
|1 Евро
|1.6848
|1 Российский рубль
|0.0226
|1 Австралийский доллар
|1.0819
|1 Аргентинское песо
|0.1063
|100 Белорусских рублей
|0.0077
|1 Бразильский реал
|0.4223
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4089
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0944
|100 Вон Республики Корея
|0.1260
|1 Чешская крона
|0.0624
|100 Чилийских песо
|0.2157
|1 Китайский юань
|0.2295
|1 Датская крона
|0.2265
|1 Грузинский лари
|0.6985
|1 Гонконгский доллар
|0.1933
|1 Индийская рупия
|0.0223
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1890
|100 Индонезийских рупий
|0.0111
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1799
|1 Швейцарский франк
|1.5199
|1 Израильский шекель
|0.3901
|1 Канадский доллар
|1.1490
|1 Кувейтский динар
|4.9742
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0218
|100 Ливанских фунтов
|0.0997
|1 Малазийский ринггит
|0.3676
|1 Мексиканское песо
|0.0813
|1 Молдавский лей
|0.0761
|1 Египетский фунт
|0.1691
|1 Норвежская крона
|0.1803
|100 Узбекских сум
|0.0520
|1 Польский злотый
|0.3827
|1 Сингапурский доллар
|1.0867
|1 Саудовский риал
|0.4005
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1146
|1 Турецкая лира
|0.5017
|1 Тайваньский доллар
|0.0458
|1 Таджикский сомони
|0.1908
|1 Новый туркменский манат
|0.4448
|1 Украинская гривна
|0.0595
|100 Японских йен
|1.3641
|1 Новозеландский доллар
|1.0111
|Золото (1 унция)
|1911,5139
|Серебро (1 унция)
|25,2135
|Платина (1 унция)
|1552,7578
|Палладий (1 унция)
|864,9792
Tural İbadlıАвтор новости
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