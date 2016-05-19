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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2016)

    1 Доллар США - 1,5017 манатов

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5017 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,59% и составил 1,6848 манатов. Курс рубля упал на 2,17% и составил 0,0226 манатов

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5017
    1 Евро 1.6848
    1 Российский рубль 0.0226
    1 Австралийский доллар 1.0819
    1 Аргентинское песо 0.1063
    100 Белорусских рублей 0.0077
    1 Бразильский реал 0.4223
    1 Дирхам ОАЭ 0.4089
    1 Южноафриканский рэнд 0.0944
    100 Вон Республики Корея 0.1260
    1 Чешская крона 0.0624
    100 Чилийских песо 0.2157
    1 Китайский юань 0.2295
    1 Датская крона 0.2265
    1 Грузинский лари 0.6985
    1 Гонконгский доллар 0.1933
    1 Индийская рупия 0.0223
    1 Английский фунт стерлингов 2.1890
    100 Индонезийских рупий 0.0111
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1799
    1 Швейцарский франк 1.5199
    1 Израильский шекель 0.3901
    1 Канадский доллар 1.1490
    1 Кувейтский динар 4.9742
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0218
    100 Ливанских фунтов 0.0997
    1 Малазийский ринггит 0.3676
    1 Мексиканское песо 0.0813
    1 Молдавский лей 0.0761
    1 Египетский фунт 0.1691
    1 Норвежская крона 0.1803
    100 Узбекских сум 0.0520
    1 Польский злотый 0.3827
    1 Сингапурский доллар 1.0867
    1 Саудовский риал 0.4005
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1146
    1 Турецкая лира 0.5017
    1 Тайваньский доллар 0.0458
    1 Таджикский сомони 0.1908
    1 Новый туркменский манат 0.4448
    1 Украинская гривна 0.0595
    100 Японских йен 1.3641
    1 Новозеландский доллар 1.0111
    Золото (1 унция) 1911,5139
    Серебро (1 унция) 25,2135
    Платина (1 унция) 1552,7578
    Палладий (1 унция) 864,9792

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