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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2016)

    1 доллар США - 1,5635 маната

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,06% и составил 1,5635 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,17% и составил 1.7395 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,92% и составил 0,0204 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5635
    1 Евро 1.7395
    1 Российский рубль 0.0204
    1 Австралийский доллар 1.1110
    1 Аргентинское песо 0.1041
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3881
    1 Дирхам ОАЭ 0.4257
    1 Южноафриканский рэнд 0.1012
    100 Вон Республики Корея 0.1266
    1 Чешская крона 0.0644
    100 Чилийских песо 0.2224
    1 Китайский юань 0.2398
    1 Датская крона 0.2331
    1 Грузинский лари 0.6298
    1 Гонконгский доллар 0.2010
    1 Индийская рупия 0.0228
    1 Английский фунт стерлингов 2.2403
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1852
    1 Швейцарский франк 1.5764
    1 Израильский шекель 0.3997
    1 Канадский доллар 1.1360
    1 Кувейтский динар 5.2256
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0207
    100 Ливанских фунтов 0.1037
    1 Малазийский ринггит 0.3694
    1 Мексиканское песо 0.0853
    1 Молдавский лей 0.0778
    1 Египетский фунт 0.1997
    1 Норвежская крона 0.1820
    100 Узбекских сум 0.0549
    1 Польский злотый 0.3958
    1 Сингапурский доллар 1.1102
    1 Саудовский риал 0.4169
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1814
    1 Турецкая лира 0.5261
    1 Тайваньский доллар 0.0470
    1 Таджикский сомони 0.1985
    1 Новый туркменский манат 0.4605
    1 Украинская гривна 0.0592
    100 Японских йен 1.3857
    1 Новозеландский доллар 1.0352
    Золото (1 унция) 1891,9914
    Серебро (1 унция) 24,0232
    Платина (1 унция) 1458,7455
    Палладий (1 унция) 792,6945

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