​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2016)

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,06% и составил 1,5635 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,17% и составил 1.7395 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,92% и составил 0,0204 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5635
|1 Евро
|1.7395
|1 Российский рубль
|0.0204
|1 Австралийский доллар
|1.1110
|1 Аргентинское песо
|0.1041
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3881
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4257
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1012
|100 Вон Республики Корея
|0.1266
|1 Чешская крона
|0.0644
|100 Чилийских песо
|0.2224
|1 Китайский юань
|0.2398
|1 Датская крона
|0.2331
|1 Грузинский лари
|0.6298
|1 Гонконгский доллар
|0.2010
|1 Индийская рупия
|0.0228
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2403
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1852
|1 Швейцарский франк
|1.5764
|1 Израильский шекель
|0.3997
|1 Канадский доллар
|1.1360
|1 Кувейтский динар
|5.2256
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0207
|100 Ливанских фунтов
|0.1037
|1 Малазийский ринггит
|0.3694
|1 Мексиканское песо
|0.0853
|1 Молдавский лей
|0.0778
|1 Египетский фунт
|0.1997
|1 Норвежская крона
|0.1820
|100 Узбекских сум
|0.0549
|1 Польский злотый
|0.3958
|1 Сингапурский доллар
|1.1102
|1 Саудовский риал
|0.4169
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1814
|1 Турецкая лира
|0.5261
|1 Тайваньский доллар
|0.0470
|1 Таджикский сомони
|0.1985
|1 Новый туркменский манат
|0.4605
|1 Украинская гривна
|0.0592
|100 Японских йен
|1.3857
|1 Новозеландский доллар
|1.0352
|Золото (1 унция)
|1891,9914
|Серебро (1 унция)
|24,0232
|Платина (1 унция)
|1458,7455
|Палладий (1 унция)
|792,6945
Tural İbadlıАвтор новости