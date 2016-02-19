​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2016)

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,06% и составил 1,5635 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,17% и составил 1.7395 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,92% и составил 0,0204 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5635 1 Евро 1.7395 1 Российский рубль 0.0204 1 Австралийский доллар 1.1110 1 Аргентинское песо 0.1041 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3881 1 Дирхам ОАЭ 0.4257 1 Южноафриканский рэнд 0.1012 100 Вон Республики Корея 0.1266 1 Чешская крона 0.0644 100 Чилийских песо 0.2224 1 Китайский юань 0.2398 1 Датская крона 0.2331 1 Грузинский лари 0.6298 1 Гонконгский доллар 0.2010 1 Индийская рупия 0.0228 1 Английский фунт стерлингов 2.2403 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1852 1 Швейцарский франк 1.5764 1 Израильский шекель 0.3997 1 Канадский доллар 1.1360 1 Кувейтский динар 5.2256 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0207 100 Ливанских фунтов 0.1037 1 Малазийский ринггит 0.3694 1 Мексиканское песо 0.0853 1 Молдавский лей 0.0778 1 Египетский фунт 0.1997 1 Норвежская крона 0.1820 100 Узбекских сум 0.0549 1 Польский злотый 0.3958 1 Сингапурский доллар 1.1102 1 Саудовский риал 0.4169 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1814 1 Турецкая лира 0.5261 1 Тайваньский доллар 0.0470 1 Таджикский сомони 0.1985 1 Новый туркменский манат 0.4605 1 Украинская гривна 0.0592 100 Японских йен 1.3857 1 Новозеландский доллар 1.0352 Золото (1 унция) 1891,9914 Серебро (1 унция) 24,0232 Платина (1 унция) 1458,7455 Палладий (1 унция) 792,6945