Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2017)

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,36% - до 1,9963 маната. Курс рубля вырос на 0,35%, до 0,0287 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7008 1 Евро 1.9963 1 Российский рубль 0.0287 1 Австралийский доллар 1.3434 1 Аргентинское песо 0.0980 1 Белорусский рубль 0.8785 1 Бразильский реал 0.5357 1 Дирхам ОАЭ 0.4630 1 Южноафриканский рэнд 0.1282 100 Вон Республики Корея 0.1491 1 Чешская крона 0.0766 100 Чилийских песо 0.2630 1 Китайский юань 0.2547 1 Датская крона 0.2685 1 Грузинский лари 0.7079 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1926 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2093 1 Швейцарский франк 1.7687 1 Израильский шекель 0.4693 1 Канадский доллар 1.3438 1 Кувейтский динар 5.6337 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3959 1 Мексиканское песо 0.0952 1 Молдавский лей 0.0953 1 Египетский фунт 0.0957 1 Норвежская крона 0.2134 100 Узбекских сум 0.0409 1 Польский злотый 0.4670 1 Сингапурский доллар 1.2465 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3906 1 Турецкая лира 0.4822 1 Тайваньский доллар 0.0561 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4853 1 Украинская гривна 0.0666 100 Японских йен 1.5563 1 Новозеландский доллар 1.2412 Золото (1 унция) 2185,7831 Серебро (1 унция) 28,9034 Платина (1 унция) 1658,2800 Палладий (1 унция) 1576,6416