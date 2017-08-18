Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2017)

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7008 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,36% - до 1,9963 маната. Курс рубля вырос на 0,35%, до 0,0287 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7008
|1 Евро
|1.9963
|1 Российский рубль
|0.0287
|1 Австралийский доллар
|1.3434
|1 Аргентинское песо
|0.0980
|1 Белорусский рубль
|0.8785
|1 Бразильский реал
|0.5357
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4630
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1282
|100 Вон Республики Корея
|0.1491
|1 Чешская крона
|0.0766
|100 Чилийских песо
|0.2630
|1 Китайский юань
|0.2547
|1 Датская крона
|0.2685
|1 Грузинский лари
|0.7079
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1926
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2093
|1 Швейцарский франк
|1.7687
|1 Израильский шекель
|0.4693
|1 Канадский доллар
|1.3438
|1 Кувейтский динар
|5.6337
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3959
|1 Мексиканское песо
|0.0952
|1 Молдавский лей
|0.0953
|1 Египетский фунт
|0.0957
|1 Норвежская крона
|0.2134
|100 Узбекских сум
|0.0409
|1 Польский злотый
|0.4670
|1 Сингапурский доллар
|1.2465
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3906
|1 Турецкая лира
|0.4822
|1 Тайваньский доллар
|0.0561
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4853
|1 Украинская гривна
|0.0666
|100 Японских йен
|1.5563
|1 Новозеландский доллар
|1.2412
|Золото (1 унция)
|2185,7831
|Серебро (1 унция)
|28,9034
|Платина (1 унция)
|1658,2800
|Палладий (1 унция)
|1576,6416
Namiq HüseynovАвтор новости
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