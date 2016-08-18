Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2016)

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6164 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,33% и составил 1,8272 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0253 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6164 1 Евро 1.8272 1 Российский рубль 0.0253 1 Австралийский доллар 1.2443 1 Аргентинское песо 0.1094 1 Белорусский рубль 0.8345 1 Бразильский реал 0.5041 1 Дирхам ОАЭ 0.4401 1 Южноафриканский рэнд 0.1214 100 Вон Республики Корея 0.1459 1 Чешская крона 0.0676 100 Чилийских песо 0.2459 1 Китайский юань 0.2439 1 Датская крона 0.2455 1 Грузинский лари 0.6967 1 Гонконгский доллар 0.2085 1 Индийская рупия 0.0242 1 Английский фунт стерлингов 2.1099 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1923 1 Швейцарский франк 1.6813 1 Израильский шекель 0.4270 1 Канадский доллар 1.2597 1 Кувейтский динар 5.3637 1 Казахстанский тенге 0.0047 1 Киргизский сом 0.0235 100 Ливанских фунтов 0.1073 1 Малазийский ринггит 0.4046 1 Мексиканское песо 0.0895 1 Молдавский лей 0.0820 1 Египетский фунт 0.1820 1 Норвежская крона 0.1974 100 Узбекских сум 0.0542 1 Польский злотый 0.4262 1 Сингапурский доллар 1.2056 1 Саудовский риал 0.4310 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2649 1 Турецкая лира 0.5536 1 Тайваньский доллар 0.0515 1 Таджикский сомони 0.2054 1 Новый туркменский манат 0.4612 1 Украинская гривна 0.0644 100 Японских йен 1.6137 1 Новозеландский доллар 1.1769 Золото (1 унция) 2171,3909 Серебро (1 унция) 32,0209 Платина (1 унция) 1792,5876 Палладий (1 унция) 1128,2472