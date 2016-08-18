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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2016)

    1 доллар США - 1,6164 маната

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6164 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,33% и составил 1,8272 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0253 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6164
    1 Евро 1.8272
    1 Российский рубль 0.0253
    1 Австралийский доллар 1.2443
    1 Аргентинское песо 0.1094
    1 Белорусский рубль 0.8345
    1 Бразильский реал 0.5041
    1 Дирхам ОАЭ 0.4401
    1 Южноафриканский рэнд 0.1214
    100 Вон Республики Корея 0.1459
    1 Чешская крона 0.0676
    100 Чилийских песо 0.2459
    1 Китайский юань 0.2439
    1 Датская крона 0.2455
    1 Грузинский лари 0.6967
    1 Гонконгский доллар 0.2085
    1 Индийская рупия 0.0242
    1 Английский фунт стерлингов 2.1099
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1923
    1 Швейцарский франк 1.6813
    1 Израильский шекель 0.4270
    1 Канадский доллар 1.2597
    1 Кувейтский динар 5.3637
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0235
    100 Ливанских фунтов 0.1073
    1 Малазийский ринггит 0.4046
    1 Мексиканское песо 0.0895
    1 Молдавский лей 0.0820
    1 Египетский фунт 0.1820
    1 Норвежская крона 0.1974
    100 Узбекских сум 0.0542
    1 Польский злотый 0.4262
    1 Сингапурский доллар 1.2056
    1 Саудовский риал 0.4310
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2649
    1 Турецкая лира 0.5536
    1 Тайваньский доллар 0.0515
    1 Таджикский сомони 0.2054
    1 Новый туркменский манат 0.4612
    1 Украинская гривна 0.0644
    100 Японских йен 1.6137
    1 Новозеландский доллар 1.1769
    Золото (1 унция) 2171,3909
    Серебро (1 унция) 32,0209
    Платина (1 унция) 1792,5876
    Палладий (1 унция) 1128,2472

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