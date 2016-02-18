​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2016)

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,5644 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,47% и составил 1,7424 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 3,48% и составил 0,0208 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5644 1 Евро 1.7424 1 Российский рубль 0.0208 1 Австралийский доллар 1.1193 1 Аргентинское песо 0.1048 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3928 1 Дирхам ОАЭ 0.4259 1 Южноафриканский рэнд 0.1011 100 Вон Республики Корея 0.1276 1 Чешская крона 0.0645 100 Чилийских песо 0.2233 1 Китайский юань 0.2400 1 Датская крона 0.2334 1 Грузинский лари 0.6275 1 Гонконгский доллар 0.2009 1 Индийская рупия 0.0229 1 Английский фунт стерлингов 2.2380 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1840 1 Швейцарский франк 1.5763 1 Израильский шекель 0.4009 1 Канадский доллар 1.1454 1 Кувейтский динар 5.2284 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0208 100 Ливанских фунтов 0.1037 1 Малазийский ринггит 0.3762 1 Мексиканское песо 0.0857 1 Молдавский лей 0.0778 1 Египетский фунт 0.1998 1 Норвежская крона 0.1831 100 Узбекских сум 0.0550 1 Польский злотый 0.3963 1 Сингапурский доллар 1.1153 1 Саудовский риал 0.4171 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1844 1 Турецкая лира 0.5290 1 Тайваньский доллар 0.0471 1 Таджикский сомони 0.1988 1 Новый туркменский манат 0.4607 1 Украинская гривна 0.0582 100 Японских йен 1.3725 1 Новозеландский доллар 1.0406 Золото (1 унция) 1892,9240 Серебро (1 унция) 23,9338 Платина (1 унция) 1468,9716 Палладий (1 унция) 802,5372