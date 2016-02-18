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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2016)

    1 доллар США - 1,5644 маната

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,5644 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,47% и составил 1,7424 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 3,48% и составил 0,0208 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5644
    1 Евро 1.7424
    1 Российский рубль 0.0208
    1 Австралийский доллар 1.1193
    1 Аргентинское песо 0.1048
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3928
    1 Дирхам ОАЭ 0.4259
    1 Южноафриканский рэнд 0.1011
    100 Вон Республики Корея 0.1276
    1 Чешская крона 0.0645
    100 Чилийских песо 0.2233
    1 Китайский юань 0.2400
    1 Датская крона 0.2334
    1 Грузинский лари 0.6275
    1 Гонконгский доллар 0.2009
    1 Индийская рупия 0.0229
    1 Английский фунт стерлингов 2.2380
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1840
    1 Швейцарский франк 1.5763
    1 Израильский шекель 0.4009
    1 Канадский доллар 1.1454
    1 Кувейтский динар 5.2284
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0208
    100 Ливанских фунтов 0.1037
    1 Малазийский ринггит 0.3762
    1 Мексиканское песо 0.0857
    1 Молдавский лей 0.0778
    1 Египетский фунт 0.1998
    1 Норвежская крона 0.1831
    100 Узбекских сум 0.0550
    1 Польский злотый 0.3963
    1 Сингапурский доллар 1.1153
    1 Саудовский риал 0.4171
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1844
    1 Турецкая лира 0.5290
    1 Тайваньский доллар 0.0471
    1 Таджикский сомони 0.1988
    1 Новый туркменский манат 0.4607
    1 Украинская гривна 0.0582
    100 Японских йен 1.3725
    1 Новозеландский доллар 1.0406
    Золото (1 унция) 1892,9240
    Серебро (1 унция) 23,9338
    Платина (1 унция) 1468,9716
    Палладий (1 унция) 802,5372

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