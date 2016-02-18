​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2016)

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,5644 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,47% и составил 1,7424 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 3,48% и составил 0,0208 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5644
|1 Евро
|1.7424
|1 Российский рубль
|0.0208
|1 Австралийский доллар
|1.1193
|1 Аргентинское песо
|0.1048
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3928
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4259
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1011
|100 Вон Республики Корея
|0.1276
|1 Чешская крона
|0.0645
|100 Чилийских песо
|0.2233
|1 Китайский юань
|0.2400
|1 Датская крона
|0.2334
|1 Грузинский лари
|0.6275
|1 Гонконгский доллар
|0.2009
|1 Индийская рупия
|0.0229
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2380
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1840
|1 Швейцарский франк
|1.5763
|1 Израильский шекель
|0.4009
|1 Канадский доллар
|1.1454
|1 Кувейтский динар
|5.2284
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0208
|100 Ливанских фунтов
|0.1037
|1 Малазийский ринггит
|0.3762
|1 Мексиканское песо
|0.0857
|1 Молдавский лей
|0.0778
|1 Египетский фунт
|0.1998
|1 Норвежская крона
|0.1831
|100 Узбекских сум
|0.0550
|1 Польский злотый
|0.3963
|1 Сингапурский доллар
|1.1153
|1 Саудовский риал
|0.4171
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1844
|1 Турецкая лира
|0.5290
|1 Тайваньский доллар
|0.0471
|1 Таджикский сомони
|0.1988
|1 Новый туркменский манат
|0.4607
|1 Украинская гривна
|0.0582
|100 Японских йен
|1.3725
|1 Новозеландский доллар
|1.0406
|Золото (1 унция)
|1892,9240
|Серебро (1 унция)
|23,9338
|Платина (1 унция)
|1468,9716
|Палладий (1 унция)
|802,5372
Tural İbadlıАвтор новости
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