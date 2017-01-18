Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2017)

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,8045 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,53% - до 1,9302 маната. Курс рубля вырос на 0,66% - до 0,0304 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.8045 1 Евро 1.9302 1 Российский рубль 0.0304 1 Австралийский доллар 1.3628 1 Аргентинское песо 0.1135 1 Белорусский рубль 0.9266 1 Бразильский реал 0.5619 1 Дирхам ОАЭ 0.4913 1 Южноафриканский рэнд 0.1338 100 Вон Республики Корея 0.1548 1 Чешская крона 0.0714 100 Чилийских песо 0.2747 1 Китайский юань 0.2630 1 Датская крона 0.2596 1 Грузинский лари 0.6840 1 Гонконгский доллар 0.2327 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.2269 100 Индонезийских рупий 0.0135 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2027 1 Швейцарский франк 1.7996 1 Израильский шекель 0.4736 1 Канадский доллар 1.3811 1 Кувейтский динар 5.9164 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0260 100 Ливанских фунтов 0.1197 1 Малазийский ринггит 0.4059 1 Мексиканское песо 0.0839 1 Молдавский лей 0.0900 1 Египетский фунт 0.0965 1 Норвежская крона 0.2131 100 Узбекских сум 0.0555 1 Польский злотый 0.4425 1 Сингапурский доллар 1.2713 1 Саудовский риал 0.4812 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4482 1 Турецкая лира 0.4790 1 Тайваньский доллар 0.0573 1 Таджикский сомони 0.2281 1 Новый туркменский манат 0.5163 1 Украинская гривна 0.0654 100 Японских йен 1.5965 1 Новозеландский доллар 1.3000 Золото (1 унция) 2194,3622 Серебро (1 унция) 30,9508 Платина (1 унция) 1782,8460 Палладий (1 унция) 1369,6155