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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2017)

    1 доллар США - 1,8045 маната

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,8045 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,53% - до 1,9302 маната. Курс рубля вырос на 0,66% - до 0,0304 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.8045
    1 Евро 1.9302
    1 Российский рубль 0.0304
    1 Австралийский доллар 1.3628
    1 Аргентинское песо 0.1135
    1 Белорусский рубль 0.9266
    1 Бразильский реал 0.5619
    1 Дирхам ОАЭ 0.4913
    1 Южноафриканский рэнд 0.1338
    100 Вон Республики Корея 0.1548
    1 Чешская крона 0.0714
    100 Чилийских песо 0.2747
    1 Китайский юань 0.2630
    1 Датская крона 0.2596
    1 Грузинский лари 0.6840
    1 Гонконгский доллар 0.2327
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.2269
    100 Индонезийских рупий 0.0135
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.2027
    1 Швейцарский франк 1.7996
    1 Израильский шекель 0.4736
    1 Канадский доллар 1.3811
    1 Кувейтский динар 5.9164
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0260
    100 Ливанских фунтов 0.1197
    1 Малазийский ринггит 0.4059
    1 Мексиканское песо 0.0839
    1 Молдавский лей 0.0900
    1 Египетский фунт 0.0965
    1 Норвежская крона 0.2131
    100 Узбекских сум 0.0555
    1 Польский злотый 0.4425
    1 Сингапурский доллар 1.2713
    1 Саудовский риал 0.4812
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4482
    1 Турецкая лира 0.4790
    1 Тайваньский доллар 0.0573
    1 Таджикский сомони 0.2281
    1 Новый туркменский манат 0.5163
    1 Украинская гривна 0.0654
    100 Японских йен 1.5965
    1 Новозеландский доллар 1.3000
    Золото (1 унция) 2194,3622
    Серебро (1 унция) 30,9508
    Платина (1 унция) 1782,8460
    Палладий (1 унция) 1369,6155
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