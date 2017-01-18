Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2017)

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,8045 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,53% - до 1,9302 маната. Курс рубля вырос на 0,66% - до 0,0304 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.8045
|1 Евро
|1.9302
|1 Российский рубль
|0.0304
|1 Австралийский доллар
|1.3628
|1 Аргентинское песо
|0.1135
|1 Белорусский рубль
|0.9266
|1 Бразильский реал
|0.5619
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4913
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1338
|100 Вон Республики Корея
|0.1548
|1 Чешская крона
|0.0714
|100 Чилийских песо
|0.2747
|1 Китайский юань
|0.2630
|1 Датская крона
|0.2596
|1 Грузинский лари
|0.6840
|1 Гонконгский доллар
|0.2327
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2269
|100 Индонезийских рупий
|0.0135
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2027
|1 Швейцарский франк
|1.7996
|1 Израильский шекель
|0.4736
|1 Канадский доллар
|1.3811
|1 Кувейтский динар
|5.9164
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0260
|100 Ливанских фунтов
|0.1197
|1 Малазийский ринггит
|0.4059
|1 Мексиканское песо
|0.0839
|1 Молдавский лей
|0.0900
|1 Египетский фунт
|0.0965
|1 Норвежская крона
|0.2131
|100 Узбекских сум
|0.0555
|1 Польский злотый
|0.4425
|1 Сингапурский доллар
|1.2713
|1 Саудовский риал
|0.4812
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4482
|1 Турецкая лира
|0.4790
|1 Тайваньский доллар
|0.0573
|1 Таджикский сомони
|0.2281
|1 Новый туркменский манат
|0.5163
|1 Украинская гривна
|0.0654
|100 Японских йен
|1.5965
|1 Новозеландский доллар
|1.3000
|Золото (1 унция)
|2194,3622
|Серебро (1 унция)
|30,9508
|Платина (1 унция)
|1782,8460
|Палладий (1 унция)
|1369,6155
Tural İbadlıАвтор новости
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