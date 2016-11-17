Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2016)

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7039 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,42% - до 1,8225 маната. Курс рубля снизился на 0,75%, составив 0,0264 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7039 1 Евро 1.8225 1 Российский рубль 0.0264 1 Австралийский доллар 1.2743 1 Аргентинское песо 0.1099 1 Белорусский рубль 0.8698 1 Бразильский реал 0.4937 1 Дирхам ОАЭ 0.4640 1 Южноафриканский рэнд 0.1193 100 Вон Республики Корея 0.1447 1 Чешская крона 0.0674 100 Чилийских песо 0.2523 1 Китайский юань 0.2481 1 Датская крона 0.2449 1 Грузинский лари 0.6857 1 Гонконгский доллар 0.2197 1 Индийская рупия 0.0251 1 Английский фунт стерлингов 2.1188 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0048 1 Шведская крона 0.1855 1 Швейцарский франк 1.7013 1 Израильский шекель 0.4424 1 Канадский доллар 1.2687 1 Кувейтский динар 5.5985 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3883 1 Мексиканское песо 0.0844 1 Молдавский лей 0.0854 1 Египетский фунт 0.1082 1 Норвежская крона 0.2011 100 Узбекских сум 0.0544 1 Польский злотый 0.4091 1 Сингапурский доллар 1.2020 1 Саудовский риал 0.4544 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3159 1 Турецкая лира 0.5131 1 Тайваньский доллар 0.0534 1 Таджикский сомони 0.2163 1 Новый туркменский манат 0.4875 1 Украинская гривна 0.0650 100 Японских йен 1.5627 1 Новозеландский доллар 1.2097 Золото (1 унция) 2094,4339 Серебро (1 унция) 28,8811 Платина (1 унция) 1596,5543 Палладий (1 унция) 1219,9924