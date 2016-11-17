Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2016)

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7039 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,42% - до 1,8225 маната. Курс рубля снизился на 0,75%, составив 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7039
|1 Евро
|1.8225
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.2743
|1 Аргентинское песо
|0.1099
|1 Белорусский рубль
|0.8698
|1 Бразильский реал
|0.4937
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4640
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1193
|100 Вон Республики Корея
|0.1447
|1 Чешская крона
|0.0674
|100 Чилийских песо
|0.2523
|1 Китайский юань
|0.2481
|1 Датская крона
|0.2449
|1 Грузинский лари
|0.6857
|1 Гонконгский доллар
|0.2197
|1 Индийская рупия
|0.0251
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1188
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.1855
|1 Швейцарский франк
|1.7013
|1 Израильский шекель
|0.4424
|1 Канадский доллар
|1.2687
|1 Кувейтский динар
|5.5985
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3883
|1 Мексиканское песо
|0.0844
|1 Молдавский лей
|0.0854
|1 Египетский фунт
|0.1082
|1 Норвежская крона
|0.2011
|100 Узбекских сум
|0.0544
|1 Польский злотый
|0.4091
|1 Сингапурский доллар
|1.2020
|1 Саудовский риал
|0.4544
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3159
|1 Турецкая лира
|0.5131
|1 Тайваньский доллар
|0.0534
|1 Таджикский сомони
|0.2163
|1 Новый туркменский манат
|0.4875
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5627
|1 Новозеландский доллар
|1.2097
|Золото (1 унция)
|2094,4339
|Серебро (1 унция)
|28,8811
|Платина (1 унция)
|1596,5543
|Палладий (1 унция)
|1219,9924
Namiq HüseynovАвтор новости
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