​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2015)

Баку. 17 июня. REPORT.AZ
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0479
|1 Евро
|1.1801
|1 Российский рубль
|0.0195
|1 Австралийский доллар
|0.8099
|1 Аргентинское песо
|0.1159
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3393
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0845
|100 Вон Республики Корея
|0.0938
|1 Чешская крона
|0.0433
|100 Чилийских песо
|0.1647
|1 Китайский юань
|0.1688
|1 Датская крона
|0.1582
|1 Грузинский лари
|0.4678
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0163
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6392
|100 Индонезийских рупий
|0.0078
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1283
|1 Швейцарский франк
|1.1257
|1 Израильский шекель
|0.2730
|1 Канадский доллар
|0.8523
|1 Кувейтский динар
|3.4691
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0175
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2795
|1 Мексиканское песо
|0.0681
|1 Молдавский лей
|0.0567
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1351
|100 Узбекских сум
|0.0412
|1 Польский злотый
|0.2846
|1 Сингапурский доллар
|0.7800
|1 Саудовский риял
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4742
|1 Турецкая лира
|0.3830
|1 Тайваньский доллар
|0.0339
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый туркменский манат
|0.2994
|1 Украинская гривна
|0.0482
|100 Японских йен
|0.8488
|1 Новозеландский доллар
|0.7305
|Золото (1 унция)
|1237,23
|Серебро (1 унция)
|16,7753
|Платина (1 унция)
|1127,59
|Палладий (1 унция)
|767,2724
Tural İbadlıАвтор новости
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