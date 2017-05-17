Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2017)

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,02% - до 1,8905 маната. Курс рубля снизился на 0,33% - до 0,0301 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.8905
|1 Российский рубль
|0.0301
|1 Австралийский доллар
|1.2635
|1 Аргентинское песо
|0.1093
|1 Белорусский рубль
|0.9189
|1 Бразильский реал
|0.5496
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1299
|100 Вон Республики Корея
|0.1519
|1 Чешская крона
|0.0716
|100 Чилийских песо
|0.2554
|1 Китайский юань
|0.2471
|1 Датская крона
|0.2541
|1 Грузинский лари
|0.7043
|1 Гонконгский доллар
|0.2185
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2009
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1941
|1 Швейцарский франк
|1.7303
|1 Израильский шекель
|0.4733
|1 Канадский доллар
|1.2512
|1 Кувейтский динар
|5.5920
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3943
|1 Мексиканское песо
|0.0911
|1 Молдавский лей
|0.0918
|1 Египетский фунт
|0.0940
|1 Норвежская крона
|0.2012
|100 Узбекских сум
|0.0449
|1 Польский злотый
|0.4530
|1 Сингапурский доллар
|1.2207
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3376
|1 Турецкая лира
|0.4797
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4871
|1 Украинская гривна
|0.0644
|100 Японских йен
|1.5126
|1 Новозеландский доллар
|1.1744
|Золото (1 унция)
|2100,8552
|Серебро (1 унция)
|28,6480
|Платина (1 унция)
|1598,3658
|Палладий (1 унция)
|1368,5688
Namiq HüseynovАвтор новости
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