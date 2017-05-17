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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2017)

    1 Доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,02% - до 1,8905 маната. Курс рубля снизился на 0,33% - до 0,0301 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.8905
    1 Российский рубль 0.0301
    1 Австралийский доллар 1.2635
    1 Аргентинское песо 0.1093
    1 Белорусский рубль 0.9189
    1 Бразильский реал 0.5496
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1299
    100 Вон Республики Корея 0.1519
    1 Чешская крона 0.0716
    100 Чилийских песо 0.2554
    1 Китайский юань 0.2471
    1 Датская крона 0.2541
    1 Грузинский лари 0.7043
    1 Гонконгский доллар 0.2185
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.2009
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1941
    1 Швейцарский франк 1.7303
    1 Израильский шекель 0.4733
    1 Канадский доллар 1.2512
    1 Кувейтский динар 5.5920
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3943
    1 Мексиканское песо 0.0911
    1 Молдавский лей 0.0918
    1 Египетский фунт 0.0940
    1 Норвежская крона 0.2012
    100 Узбекских сум 0.0449
    1 Польский злотый 0.4530
    1 Сингапурский доллар 1.2207
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3376
    1 Турецкая лира 0.4797
    1 Тайваньский доллар 0.0565
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4871
    1 Украинская гривна 0.0644
    100 Японских йен 1.5126
    1 Новозеландский доллар 1.1744
    Золото (1 унция) 2100,8552
    Серебро (1 унция) 28,6480
    Платина (1 унция) 1598,3658
    Палладий (1 унция) 1368,5688
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