Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2017)

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,02% - до 1,8905 маната. Курс рубля снизился на 0,33% - до 0,0301 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.8905 1 Российский рубль 0.0301 1 Австралийский доллар 1.2635 1 Аргентинское песо 0.1093 1 Белорусский рубль 0.9189 1 Бразильский реал 0.5496 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1299 100 Вон Республики Корея 0.1519 1 Чешская крона 0.0716 100 Чилийских песо 0.2554 1 Китайский юань 0.2471 1 Датская крона 0.2541 1 Грузинский лари 0.7043 1 Гонконгский доллар 0.2185 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.2009 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1941 1 Швейцарский франк 1.7303 1 Израильский шекель 0.4733 1 Канадский доллар 1.2512 1 Кувейтский динар 5.5920 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0251 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3943 1 Мексиканское песо 0.0911 1 Молдавский лей 0.0918 1 Египетский фунт 0.0940 1 Норвежская крона 0.2012 100 Узбекских сум 0.0449 1 Польский злотый 0.4530 1 Сингапурский доллар 1.2207 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3376 1 Турецкая лира 0.4797 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4871 1 Украинская гривна 0.0644 100 Японских йен 1.5126 1 Новозеландский доллар 1.1744 Золото (1 унция) 2100,8552 Серебро (1 унция) 28,6480 Платина (1 унция) 1598,3658 Палладий (1 унция) 1368,5688