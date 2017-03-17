Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2017)

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,46% и составил 1,7202 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,02% - до 1,8529 маната. Курс рубля повысился на 1,02% - до 0,0298 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7202
|1 Евро
|1.8529
|1 Российский рубль
|0.0298
|1 Австралийский доллар
|1.3226
|1 Аргентинское песо
|0.1106
|1 Белорусский рубль
|0.9070
|1 Бразильский реал
|0.5512
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4684
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1348
|100 Вон Республики Корея
|0.1518
|1 Чешская крона
|0.0686
|100 Чилийских песо
|0.2598
|1 Китайский юань
|0.2492
|1 Датская крона
|0.2492
|1 Грузинский лари
|0.6915
|1 Гонконгский доллар
|0.2216
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1255
|100 Индонезийских рупий
|0.0129
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1952
|1 Швейцарский франк
|1.7260
|1 Израильский шекель
|0.4742
|1 Канадский доллар
|1.2915
|1 Кувейтский динар
|5.6354
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1141
|1 Малазийский ринггит
|0.3873
|1 Мексиканское песо
|0.0894
|1 Молдавский лей
|0.0874
|1 Египетский фунт
|0.0948
|1 Норвежская крона
|0.2023
|100 Узбекских сум
|0.0491
|1 Польский злотый
|0.4300
|1 Сингапурский доллар
|1.2262
|1 Саудовский риал
|0.4585
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3327
|1 Турецкая лира
|0.4748
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.2100
|1 Новый туркменский манат
|0.4923
|1 Украинская гривна
|0.0638
|100 Японских йен
|1.5169
|1 Новозеландский доллар
|1.2033
|Золото (1 унция)
|2114,7279
|Серебро (1 унция)
|29,6907
|Платина (1 унция)
|1644,5112
|Палладий (1 унция)
|1322,8338
Namiq HüseynovАвтор новости
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