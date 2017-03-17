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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2017)

    1 Доллар США - 1,7202 маната© Report

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,46% и составил 1,7202 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,02% - до 1,8529 маната. Курс рубля повысился на 1,02% - до 0,0298 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7202
    1 Евро 1.8529
    1 Российский рубль 0.0298
    1 Австралийский доллар 1.3226
    1 Аргентинское песо 0.1106
    1 Белорусский рубль 0.9070
    1 Бразильский реал 0.5512
    1 Дирхам ОАЭ 0.4684
    1 Южноафриканский рэнд 0.1348
    100 Вон Республики Корея 0.1518
    1 Чешская крона 0.0686
    100 Чилийских песо 0.2598
    1 Китайский юань 0.2492
    1 Датская крона 0.2492
    1 Грузинский лари 0.6915
    1 Гонконгский доллар 0.2216
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.1255
    100 Индонезийских рупий 0.0129
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1952
    1 Швейцарский франк 1.7260
    1 Израильский шекель 0.4742
    1 Канадский доллар 1.2915
    1 Кувейтский динар 5.6354
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1141
    1 Малазийский ринггит 0.3873
    1 Мексиканское песо 0.0894
    1 Молдавский лей 0.0874
    1 Египетский фунт 0.0948
    1 Норвежская крона 0.2023
    100 Узбекских сум 0.0491
    1 Польский злотый 0.4300
    1 Сингапурский доллар 1.2262
    1 Саудовский риал 0.4585
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3327
    1 Турецкая лира 0.4748
    1 Тайваньский доллар 0.0562
    1 Таджикский сомони 0.2100
    1 Новый туркменский манат 0.4923
    1 Украинская гривна 0.0638
    100 Японских йен 1.5169
    1 Новозеландский доллар 1.2033
    Золото (1 унция) 2114,7279
    Серебро (1 унция) 29,6907
    Платина (1 унция) 1644,5112
    Палладий (1 унция) 1322,8338
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