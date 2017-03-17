Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2017)

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,46% и составил 1,7202 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,02% - до 1,8529 маната. Курс рубля повысился на 1,02% - до 0,0298 маната.