Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2015)

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0495
|1 Евро
|1.1477
|1 Российский рубль
|0.0184
|1 Австралийский доллар
|0.7734
|1 Аргентинское песо
|0.1149
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3343
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0844
|100 Вон Республики Корея
|0.0915
|1 Чешская крона
|0.0424
|100 Чилийских песо
|0.1632
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1538
|1 Грузинский лари
|0.4597
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6397
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1232
|1 Швейцарский франк
|1.1006
|1 Израильский шекель
|0.2777
|1 Канадский доллар
|0.8115
|1 Кувейтский динар
|3.4677
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2756
|1 Мексиканское песо
|0.0665
|1 Молдавский лей
|0.0554
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1285
|100 Узбекских сум
|0.0409
|1 Польский злотый
|0.2779
|1 Сингапурский доллар
|0.7680
|1 Саудовский риял
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4668
|1 Турецкая лира
|0.3962
|1 Тайваньский доллар
|0.0338
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.2999
|1 Украинская гривна
|0.0468
|100 Японских йен
|0.8478
|1 Новозеландский доллар
|0.6852
|Золото (1 унция)
|1204,1963
|Серебро (1 унция)
|15,8265
|Платина (1 унция)
|1069,4405
|Палладий (1 унция)
|684,2740
Tural İbadlıАвтор новости
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