Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2015)

16 июля, 2015 09:47

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0495 1 Евро 1.1477 1 Российский рубль 0.0184 1 Австралийский доллар 0.7734 1 Аргентинское песо 0.1149 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3343 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0844 100 Вон Республики Корея 0.0915 1 Чешская крона 0.0424 100 Чилийских песо 0.1632 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1538 1 Грузинский лари 0.4597 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6397 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1232 1 Швейцарский франк 1.1006 1 Израильский шекель 0.2777 1 Канадский доллар 0.8115 1 Кувейтский динар 3.4677 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0167 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2756 1 Мексиканское песо 0.0665 1 Молдавский лей 0.0554 1 Египетский фунт 0.1340 1 Норвежская крона 0.1285 100 Узбекских сум 0.0409 1 Польский злотый 0.2779 1 Сингапурский доллар 0.7680 1 Саудовский риял 0.2798 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4668 1 Турецкая лира 0.3962 1 Тайваньский доллар 0.0338 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.2999 1 Украинская гривна 0.0468 100 Японских йен 0.8478 1 Новозеландский доллар 0.6852 Золото (1 унция) 1204,1963 Серебро (1 унция) 15,8265 Платина (1 унция) 1069,4405 Палладий (1 унция) 684,2740