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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2015)

    1 доллар - 1,0495 манат

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0495
    1 Евро 1.1477
    1 Российский рубль 0.0184
    1 Австралийский доллар 0.7734
    1 Аргентинское песо 0.1149
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3343
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0844
    100 Вон Республики Корея 0.0915
    1 Чешская крона 0.0424
    100 Чилийских песо 0.1632
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1538
    1 Грузинский лари 0.4597
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6397
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1232
    1 Швейцарский франк 1.1006
    1 Израильский шекель 0.2777
    1 Канадский доллар 0.8115
    1 Кувейтский динар 3.4677
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2756
    1 Мексиканское песо 0.0665
    1 Молдавский лей 0.0554
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1285
    100 Узбекских сум 0.0409
    1 Польский злотый 0.2779
    1 Сингапурский доллар 0.7680
    1 Саудовский риял 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4668
    1 Турецкая лира 0.3962
    1 Тайваньский доллар 0.0338
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.2999
    1 Украинская гривна 0.0468
    100 Японских йен 0.8478
    1 Новозеландский доллар 0.6852
    Золото (1 унция) 1204,1963
    Серебро (1 унция) 15,8265
    Платина (1 унция) 1069,4405
    Палладий (1 унция) 684,2740
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