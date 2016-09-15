Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2016)

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,09% и составил 1,6375 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,06% - до 1,8409 маната. Курс рубля упал на 0,40%, составив 0,0251 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6375
|1 Евро
|1.8409
|1 Российский рубль
|0.0251
|1 Австралийский доллар
|1.2218
|1 Аргентинское песо
|0.1090
|1 Белорусский рубль
|0.8365
|1 Бразильский реал
|0.4898
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4459
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1142
|100 Вон Республики Корея
|0.1452
|1 Чешская крона
|0.0681
|100 Чилийских песо
|0.2424
|1 Китайский юань
|0.2454
|1 Датская крона
|0.2473
|1 Грузинский лари
|0.7089
|1 Гонконгский доллар
|0.2111
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1695
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1925
|1 Швейцарский франк
|1.6818
|1 Израильский шекель
|0.4325
|1 Канадский доллар
|1.2395
|1 Кувейтский динар
|5.4330
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1087
|1 Малазийский ринггит
|0.3962
|1 Мексиканское песо
|0.0847
|1 Молдавский лей
|0.0832
|1 Египетский фунт
|0.1844
|1 Норвежская крона
|0.1986
|100 Узбекских сум
|0.0551
|1 Польский злотый
|0.4246
|1 Сингапурский доллар
|1.1985
|1 Саудовский риал
|0.4365
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2912
|1 Турецкая лира
|0.5490
|1 Тайваньский доллар
|0.0516
|1 Таджикский сомони
|0.2075
|1 Новый туркменский манат
|0.4688
|1 Украинская гривна
|0.0622
|100 Японских йен
|1.5998
|1 Новозеландский доллар
|1.1900
|Золото (1 унция)
|2164,3656
|Серебро (1 унция)
|30,9378
|Платина (1 унция)
|1689,9000
|Палладий (1 унция)
|1069,2875
Tural İbadlıАвтор новости
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