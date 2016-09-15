 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2016)

    1 доллар США - 1,6375 маната

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,09% и составил 1,6375 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,06% - до 1,8409 маната. Курс рубля упал на 0,40%, составив 0,0251 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6375
    1 Евро 1.8409
    1 Российский рубль 0.0251
    1 Австралийский доллар 1.2218
    1 Аргентинское песо 0.1090
    1 Белорусский рубль
    		 0.8365
    1 Бразильский реал 0.4898
    1 Дирхам ОАЭ 0.4459
    1 Южноафриканский рэнд 0.1142
    100 Вон Республики Корея 0.1452
    1 Чешская крона 0.0681
    100 Чилийских песо 0.2424
    1 Китайский юань 0.2454
    1 Датская крона 0.2473
    1 Грузинский лари 0.7089
    1 Гонконгский доллар 0.2111
    1 Индийская рупия 0.0245
    1 Английский фунт стерлингов 2.1695
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1925
    1 Швейцарский франк 1.6818
    1 Израильский шекель 0.4325
    1 Канадский доллар 1.2395
    1 Кувейтский динар 5.4330
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0238
    100 Ливанских фунтов 0.1087
    1 Малазийский ринггит 0.3962
    1 Мексиканское песо 0.0847
    1 Молдавский лей 0.0832
    1 Египетский фунт 0.1844
    1 Норвежская крона 0.1986
    100 Узбекских сум 0.0551
    1 Польский злотый 0.4246
    1 Сингапурский доллар 1.1985
    1 Саудовский риал 0.4365
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2912
    1 Турецкая лира 0.5490
    1 Тайваньский доллар 0.0516
    1 Таджикский сомони 0.2075
    1 Новый туркменский манат 0.4688
    1 Украинская гривна 0.0622
    100 Японских йен 1.5998
    1 Новозеландский доллар 1.1900
    Золото (1 унция) 2164,3656
    Серебро (1 унция) 30,9378
    Платина (1 унция) 1689,9000
    Палладий (1 унция) 1069,2875

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi