Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2017)

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7007 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,32% - до 2,003 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0284 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7007 1 Евро 2.0030 1 Российский рубль 0.0284 1 Австралийский доллар 1.3370 1 Аргентинское песо 0.0993 1 Белорусский рубль 0.8728 1 Бразильский реал 0.5334 1 Дирхам ОАЭ 0.4630 1 Южноафриканский рэнд 0.1277 100 Вон Республики Корея 0.1500 1 Чешская крона 0.0767 100 Чилийских песо 0.2622 1 Китайский юань 0.2548 1 Датская крона 0.2693 1 Грузинский лари 0.7080 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2050 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2097 1 Швейцарский франк 1.7497 1 Израильский шекель 0.4748 1 Канадский доллар 1.3362 1 Кувейтский динар 5.6389 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3961 1 Мексиканское песо 0.0957 1 Молдавский лей 0.0952 1 Египетский фунт 0.0958 1 Норвежская крона 0.2138 100 Узбекских сум 0.0409 1 Польский злотый 0.4677 1 Сингапурский доллар 1.2479 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3993 1 Турецкая лира 0.4829 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4866 1 Украинская гривна 0.0664 100 Японских йен 1.5424 1 Новозеландский доллар 1.2418 Золото (1 унция) 2180,8076 Серебро (1 унция) 28,6908 Платина (1 унция) 1646,2776 Палладий (1 унция) 1534,0314