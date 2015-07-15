Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2015)

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0492
|1 Евро
|1.1546
|1 Российский рубль
|0.0186
|1 Австралийский доллар
|0.7839
|1 Аргентинское песо
|0.1149
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3340
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0850
|100 Вон Республики Корея
|0.0919
|1 Чешская крона
|0.0427
|100 Чилийских песо
|0.1635
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1547
|1 Грузинский лари
|0.4618
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6415
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1234
|1 Швейцарский франк
|1.1101
|1 Израильский шекель
|0.2784
|1 Канадский доллар
|0.8243
|1 Кувейтский динар
|3.4683
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0168
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2758
|1 Мексиканское песо
|0.0670
|1 Молдавский лей
|0.0559
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1293
|100 Узбекских сум
|0.0409
|1 Польский злотый
|0.2795
|1 Сингапурский доллар
|0.7710
|1 Саудовский риял
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4659
|1 Турецкая лира
|0.3985
|1 Тайваньский доллар
|0.0338
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.2999
|1 Украинская гривна
|0.0473
|100 Японских йен
|0.8499
|1 Новозеландский доллар
|0.7039
|Золото (1 унция)
|1214,3441
|Серебро (1 унция)
|16,0633
|Платина (1 унция)
|1080,6760
|Палладий (1 унция)
|696,6688
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook