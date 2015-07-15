Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2015)

15 июля, 2015 09:39

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0492 1 Евро 1.1546 1 Российский рубль 0.0186 1 Австралийский доллар 0.7839 1 Аргентинское песо 0.1149 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3340 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0850 100 Вон Республики Корея 0.0919 1 Чешская крона 0.0427 100 Чилийских песо 0.1635 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1547 1 Грузинский лари 0.4618 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6415 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1234 1 Швейцарский франк 1.1101 1 Израильский шекель 0.2784 1 Канадский доллар 0.8243 1 Кувейтский динар 3.4683 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0168 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2758 1 Мексиканское песо 0.0670 1 Молдавский лей 0.0559 1 Египетский фунт 0.1340 1 Норвежская крона 0.1293 100 Узбекских сум 0.0409 1 Польский злотый 0.2795 1 Сингапурский доллар 0.7710 1 Саудовский риял 0.2797 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4659 1 Турецкая лира 0.3985 1 Тайваньский доллар 0.0338 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.2999 1 Украинская гривна 0.0473 100 Японских йен 0.8499 1 Новозеландский доллар 0.7039 Золото (1 унция) 1214,3441 Серебро (1 унция) 16,0633 Платина (1 унция) 1080,6760 Палладий (1 унция) 696,6688