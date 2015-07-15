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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2015)

    1 доллар - 1,0492 манат

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0492
    1 Евро 1.1546
    1 Российский рубль 0.0186
    1 Австралийский доллар 0.7839
    1 Аргентинское песо 0.1149
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3340
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0850
    100 Вон Республики Корея 0.0919
    1 Чешская крона 0.0427
    100 Чилийских песо 0.1635
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1547
    1 Грузинский лари 0.4618
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6415
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1234
    1 Швейцарский франк 1.1101
    1 Израильский шекель 0.2784
    1 Канадский доллар 0.8243
    1 Кувейтский динар 3.4683
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0168
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2758
    1 Мексиканское песо 0.0670
    1 Молдавский лей 0.0559
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1293
    100 Узбекских сум 0.0409
    1 Польский злотый 0.2795
    1 Сингапурский доллар 0.7710
    1 Саудовский риял 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4659
    1 Турецкая лира 0.3985
    1 Тайваньский доллар 0.0338
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.2999
    1 Украинская гривна 0.0473
    100 Японских йен 0.8499
    1 Новозеландский доллар 0.7039
    Золото (1 унция) 1214,3441
    Серебро (1 унция) 16,0633
    Платина (1 унция) 1080,6760
    Палладий (1 унция) 696,6688
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