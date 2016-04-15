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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2016)

    1 доллар США - 1,5218 маната

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5218 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,01% и составил 1,7140 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0230 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5218
    1 Евро 1.7140
    1 Российский рубль 0.0230
    1 Австралийский доллар 1.1734
    1 Аргентинское песо 0.1062
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4383
    1 Дирхам ОАЭ 0.4142
    1 Южноафриканский рэнд 0.1049
    100 Вон Республики Корея 0.1323
    1 Чешская крона 0.0634
    100 Чилийских песо 0.2292
    1 Китайский юань 0.2346
    1 Датская крона 0.2303
    1 Грузинский лари 0.6749
    1 Гонконгский доллар 0.1962
    1 Индийская рупия 0.0228
    1 Английский фунт стерлингов 2.1538
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1869
    1 Швейцарский франк 1.5726
    1 Израильский шекель 0.4020
    1 Канадский доллар 1.1877
    1 Кувейтский динар 5.0466
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0217
    100 Ливанских фунтов 0.1008
    1 Малазийский ринггит 0.3898
    1 Мексиканское песо 0.0874
    1 Молдавский лей 0.0776
    1 Египетский фунт 0.1714
    1 Норвежская крона 0.1848
    100 Узбекских сум 0.0527
    1 Польский злотый 0.3983
    1 Сингапурский доллар 1.1183
    1 Саудовский риал 0.4058
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1146
    1 Турецкая лира 0.5336
    1 Тайваньский доллар 0.0470
    1 Таджикский сомони 0.1944
    1 Новый туркменский манат 0.4493
    1 Украинская гривна 0.0594
    100 Японских йен 1.3881
    1 Новозеландский доллар 1.0484
    Золото (1 унция) 1877,6729
    Серебро (1 унция) 24,5314
    Платина (1 унция) 1511,1474
    Палладий (1 унция) 844,5990

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