Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2018)

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,22%, до 2,1047 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0298 маната.