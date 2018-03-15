Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2018)

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,22%, до 2,1047 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0298 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.1047
|1 Российский рубль
|0.0298
|1 Австралийский доллар
|1.3388
|1 Аргентинское песо
|0.0840
|1 Белорусский рубль
|0.8682
|1 Бразильский реал
|0.5213
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1443
|100 Вон Республики Корея
|0.1596
|1 Чешская крона
|0.0827
|100 Чилийских песо
|0.2828
|1 Китайский юань
|0.2693
|1 Датская крона
|0.2825
|1 Грузинский лари
|0.6964
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3770
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2079
|1 Швейцарский франк
|1.8001
|1 Израильский шекель
|0.4947
|1 Канадский доллар
|1.3127
|1 Кувейтский динар
|5.6679
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4343
|1 Мексиканское песо
|0.0915
|1 Молдавский лей
|0.1027
|1 Египетский фунт
|0.0966
|1 Норвежская крона
|0.2201
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.5010
|1 Сингапурский доллар
|1.2979
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4729
|1 Турецкая лира
|0.4380
|1 Тайваньский доллар
|0.0582
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0652
|100 Японских йен
|1.6042
|1 Новозеландский доллар
|1.2450
|Золото (1 унция)
|2255.9255
|Серебро (1 унция)
|28.1593
|Платина (1 унция)
|1638.6215
|Палладий (1 унция)
|1691.4915
Economic DepartmentАвтор новости