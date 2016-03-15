Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2016)

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,54% и составил 1,6322 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 1,05% и составил 1,8127 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,43% и составил 0,0233 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6322
|1 Евро
|1.8127
|1 Российский рубль
|0.0233
|1 Австралийский доллар
|1.2224
|1 Аргентинское песо
|0.1104
|100 Белорусских рублей
|0.0079
|1 Бразильский реал
|0.4458
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4444
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1051
|100 Вон Республики Корея
|0.1372
|1 Чешская крона
|0.0670
|100 Чилийских песо
|0.2397
|1 Китайский юань
|0.2509
|1 Датская крона
|0.2431
|1 Грузинский лари
|0.6516
|1 Гонконгский доллар
|0.2103
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3293
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0054
|1 Шведская крона
|0.1955
|1 Швейцарский франк
|1.6545
|1 Израильский шекель
|0.4195
|1 Канадский доллар
|1.2278
|1 Кувейтский динар
|5.4239
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0224
|100 Ливанских фунтов
|0.1082
|1 Малазийский ринггит
|0.3957
|1 Мексиканское песо
|0.0917
|1 Молдавский лей
|0.0827
|1 Египетский фунт
|0.1824
|1 Норвежская крона
|0.1925
|100 Узбекских сум
|0.0571
|1 Польский злотый
|0.4237
|1 Сингапурский доллар
|1.1848
|1 Саудовский риал
|0.4352
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2680
|1 Турецкая лира
|0.5680
|1 Тайваньский доллар
|0.0498
|1 Таджикский сомони
|0.2074
|1 Новый туркменский манат
|0.4808
|1 Украинская гривна
|0.0603
|100 Японских йен
|1.4405
|1 Новозеландский доллар
|1.0870
|Золото (1 унция)
|2028,4166
|Серебро (1 унция)
|24,9841
|Платина (1 унция)
|1571,8086
|Палладий (1 унция)
|925,4574
Tural İbadlıАвтор новости