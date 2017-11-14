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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2017)

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,17% - до 1,9846 маната, курс рубля снизился на 0,35%, до 0,0286 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7002
    1 Евро 1.9846
    1 Российский рубль 0.0286
    1 Австралийский доллар 1.2977
    1 Аргентинское песо 0.0972
    1 Белорусский рубль 0.8530
    1 Бразильский реал 0.5184
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1173
    100 Вон Республики Корея 0.1520
    1 Чешская крона 0.0776
    100 Чилийских песо 0.2699
    1 Китайский юань 0.2560
    1 Датская крона 0.2668
    1 Грузинский лари 0.6392
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0260
    1 Английский фунт стерлингов 2.2302
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0043
    1 Шведская крона 0.2029
    1 Швейцарский франк 1.7062
    1 Израильский шекель 0.4799
    1 Канадский доллар 1.3344
    1 Кувейтский динар 5.6196
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.4058
    1 Мексиканское песо 0.0890
    1 Молдавский лей 0.0962
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2082
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4684
    1 Сингапурский доллар 1.2490
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3863
    1 Турецкая лира 0.4393
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0642
    100 Японских йен 1.4960
    1 Новозеландский доллар 1.1665
    Золото (1 унция) 2172,7706
    Серебро (1 унция) 28,9119
    Платина (1 унция) 1586,2866
    Палладий (1 унция) 1688,2986
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