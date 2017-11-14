Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2017)

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,17% - до 1,9846 маната, курс рубля снизился на 0,35%, до 0,0286 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|1.9846
|1 Российский рубль
|0.0286
|1 Австралийский доллар
|1.2977
|1 Аргентинское песо
|0.0972
|1 Белорусский рубль
|0.8530
|1 Бразильский реал
|0.5184
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1173
|100 Вон Республики Корея
|0.1520
|1 Чешская крона
|0.0776
|100 Чилийских песо
|0.2699
|1 Китайский юань
|0.2560
|1 Датская крона
|0.2668
|1 Грузинский лари
|0.6392
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0260
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2302
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0043
|1 Шведская крона
|0.2029
|1 Швейцарский франк
|1.7062
|1 Израильский шекель
|0.4799
|1 Канадский доллар
|1.3344
|1 Кувейтский динар
|5.6196
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4058
|1 Мексиканское песо
|0.0890
|1 Молдавский лей
|0.0962
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2082
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4684
|1 Сингапурский доллар
|1.2490
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3863
|1 Турецкая лира
|0.4393
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0642
|100 Японских йен
|1.4960
|1 Новозеландский доллар
|1.1665
|Золото (1 унция)
|2172,7706
|Серебро (1 унция)
|28,9119
|Платина (1 унция)
|1586,2866
|Палладий (1 унция)
|1688,2986
Economic DepartmentАвтор новости