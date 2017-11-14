Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2017)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,17% - до 1,9846 маната, курс рубля снизился на 0,35%, до 0,0286 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 1.9846 1 Российский рубль 0.0286 1 Австралийский доллар 1.2977 1 Аргентинское песо 0.0972 1 Белорусский рубль 0.8530 1 Бразильский реал 0.5184 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1173 100 Вон Республики Корея 0.1520 1 Чешская крона 0.0776 100 Чилийских песо 0.2699 1 Китайский юань 0.2560 1 Датская крона 0.2668 1 Грузинский лари 0.6392 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0260 1 Английский фунт стерлингов 2.2302 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2029 1 Швейцарский франк 1.7062 1 Израильский шекель 0.4799 1 Канадский доллар 1.3344 1 Кувейтский динар 5.6196 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.4058 1 Мексиканское песо 0.0890 1 Молдавский лей 0.0962 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2082 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4684 1 Сингапурский доллар 1.2490 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3863 1 Турецкая лира 0.4393 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.4960 1 Новозеландский доллар 1.1665 Золото (1 унция) 2172,7706 Серебро (1 унция) 28,9119 Платина (1 унция) 1586,2866 Палладий (1 унция) 1688,2986