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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2016)

    1 доллар США - 1,5970 маната

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,1% и составил 1,5970 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,02% - до 1,7613 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0253 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5970
    1 Евро 1.7613
    1 Российский рубль 0.0253
    1 Австралийский доллар 1.2108
    1 Аргентинское песо 0.1056
    1 Белорусский рубль 0.8275
    1 Бразильский реал 0.5024
    1 Дирхам ОАЭ 0.4348
    1 Южноафриканский рэнд 0.1120
    100 Вон Республики Корея 0.1407
    1 Чешская крона 0.0652
    100 Чилийских песо 0.2379
    1 Китайский юань 0.2375
    1 Датская крона 0.2367
    1 Грузинский лари 0.6724
    1 Гонконгский доллар 0.2058
    1 Индийская рупия 0.0239
    1 Английский фунт стерлингов 1.9481
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1814
    1 Швейцарский франк 1.6170
    1 Израильский шекель 0.4199
    1 Канадский доллар 1.2093
    1 Кувейтский динар 5.2750
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0233
    100 Ливанских фунтов 0.1060
    1 Малазийский ринггит 0.3790
    1 Мексиканское песо 0.0843
    1 Молдавский лей 0.0809
    1 Египетский фунт 0.1798
    1 Норвежская крона 0.1957
    100 Узбекских сум 0.0524
    1 Польский злотый 0.4100
    1 Сингапурский доллар 1.1498
    1 Саудовский риал 0.4258
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2032
    1 Турецкая лира 0.5171
    1 Тайваньский доллар 0.0503
    1 Таджикский сомони 0.2036
    1 Новый туркменский манат 0.4579
    1 Украинская гривна 0.0619
    100 Японских йен 1.5343
    1 Новозеландский доллар 1.1349
    Золото (1 унция) 2013,8969
    Серебро (1 унция) 27,8197
    Платина (1 унция) 1493,1950
    Палладий (1 унция) 1022,0800

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