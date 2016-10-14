Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2016)

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,1% и составил 1,5970 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,02% - до 1,7613 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0253 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5970
|1 Евро
|1.7613
|1 Российский рубль
|0.0253
|1 Австралийский доллар
|1.2108
|1 Аргентинское песо
|0.1056
|1 Белорусский рубль
|0.8275
|1 Бразильский реал
|0.5024
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4348
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1120
|100 Вон Республики Корея
|0.1407
|1 Чешская крона
|0.0652
|100 Чилийских песо
|0.2379
|1 Китайский юань
|0.2375
|1 Датская крона
|0.2367
|1 Грузинский лари
|0.6724
|1 Гонконгский доллар
|0.2058
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Английский фунт стерлингов
|1.9481
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.1814
|1 Швейцарский франк
|1.6170
|1 Израильский шекель
|0.4199
|1 Канадский доллар
|1.2093
|1 Кувейтский динар
|5.2750
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0233
|100 Ливанских фунтов
|0.1060
|1 Малазийский ринггит
|0.3790
|1 Мексиканское песо
|0.0843
|1 Молдавский лей
|0.0809
|1 Египетский фунт
|0.1798
|1 Норвежская крона
|0.1957
|100 Узбекских сум
|0.0524
|1 Польский злотый
|0.4100
|1 Сингапурский доллар
|1.1498
|1 Саудовский риал
|0.4258
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2032
|1 Турецкая лира
|0.5171
|1 Тайваньский доллар
|0.0503
|1 Таджикский сомони
|0.2036
|1 Новый туркменский манат
|0.4579
|1 Украинская гривна
|0.0619
|100 Японских йен
|1.5343
|1 Новозеландский доллар
|1.1349
|Золото (1 унция)
|2013,8969
|Серебро (1 унция)
|27,8197
|Платина (1 унция)
|1493,1950
|Палладий (1 унция)
|1022,0800
Tural İbadlıАвтор новости
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