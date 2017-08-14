Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2017)

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7007 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,33% - до 2,0095 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0284 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7007 1 Евро 2.0095 1 Российский рубль 0.0284 1 Австралийский доллар 1.3419 1 Аргентинское песо 0.0960 1 Белорусский рубль 0.8753 1 Бразильский реал 0.5327 1 Дирхам ОАЭ 0.4630 1 Южноафриканский рэнд 0.1267 100 Вон Республики Корея 0.1492 1 Чешская крона 0.0768 100 Чилийских песо 0.2632 1 Китайский юань 0.2553 1 Датская крона 0.2702 1 Грузинский лари 0.7080 1 Гонконгский доллар 0.2175 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.2122 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2094 1 Швейцарский франк 1.7618 1 Израильский шекель 0.4746 1 Канадский доллар 1.3410 1 Кувейтский динар 5.6389 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3963 1 Мексиканское песо 0.0955 1 Молдавский лей 0.0951 1 Египетский фунт 0.0957 1 Норвежская крона 0.2143 100 Узбекских сум 0.0412 1 Польский злотый 0.4688 1 Сингапурский доллар 1.2496 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3983 1 Турецкая лира 0.4820 1 Тайваньский доллар 0.0561 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4866 1 Украинская гривна 0.0663 100 Японских йен 1.5525 1 Новозеландский доллар 1.2428 Золото (1 унция) 2187,2703 Серебро (1 унция) 29,1398 Платина (1 унция) 1673,4888 Палладий (1 унция) 1527,2286