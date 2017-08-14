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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2017)

    1 Доллар США - 1,7007 маната

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7007 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,33% - до 2,0095 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0284 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7007
    1 Евро 2.0095
    1 Российский рубль 0.0284
    1 Австралийский доллар 1.3419
    1 Аргентинское песо 0.0960
    1 Белорусский рубль 0.8753
    1 Бразильский реал 0.5327
    1 Дирхам ОАЭ 0.4630
    1 Южноафриканский рэнд 0.1267
    100 Вон Республики Корея 0.1492
    1 Чешская крона 0.0768
    100 Чилийских песо 0.2632
    1 Китайский юань 0.2553
    1 Датская крона 0.2702
    1 Грузинский лари 0.7080
    1 Гонконгский доллар 0.2175
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.2122
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2094
    1 Швейцарский франк 1.7618
    1 Израильский шекель 0.4746
    1 Канадский доллар 1.3410
    1 Кувейтский динар 5.6389
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3963
    1 Мексиканское песо 0.0955
    1 Молдавский лей 0.0951
    1 Египетский фунт 0.0957
    1 Норвежская крона 0.2143
    100 Узбекских сум 0.0412
    1 Польский злотый 0.4688
    1 Сингапурский доллар 1.2496
    1 Саудовский риал 0.4535
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3983
    1 Турецкая лира 0.4820
    1 Тайваньский доллар 0.0561
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4866
    1 Украинская гривна 0.0663
    100 Японских йен 1.5525
    1 Новозеландский доллар 1.2428
    Золото (1 унция) 2187,2703
    Серебро (1 унция) 29,1398
    Платина (1 унция) 1673,4888
    Палладий (1 унция) 1527,2286

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