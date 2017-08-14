Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2017)

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7007 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,33% - до 2,0095 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0284 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7007
|1 Евро
|2.0095
|1 Российский рубль
|0.0284
|1 Австралийский доллар
|1.3419
|1 Аргентинское песо
|0.0960
|1 Белорусский рубль
|0.8753
|1 Бразильский реал
|0.5327
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4630
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1267
|100 Вон Республики Корея
|0.1492
|1 Чешская крона
|0.0768
|100 Чилийских песо
|0.2632
|1 Китайский юань
|0.2553
|1 Датская крона
|0.2702
|1 Грузинский лари
|0.7080
|1 Гонконгский доллар
|0.2175
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2122
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2094
|1 Швейцарский франк
|1.7618
|1 Израильский шекель
|0.4746
|1 Канадский доллар
|1.3410
|1 Кувейтский динар
|5.6389
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3963
|1 Мексиканское песо
|0.0955
|1 Молдавский лей
|0.0951
|1 Египетский фунт
|0.0957
|1 Норвежская крона
|0.2143
|100 Узбекских сум
|0.0412
|1 Польский злотый
|0.4688
|1 Сингапурский доллар
|1.2496
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3983
|1 Турецкая лира
|0.4820
|1 Тайваньский доллар
|0.0561
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4866
|1 Украинская гривна
|0.0663
|100 Японских йен
|1.5525
|1 Новозеландский доллар
|1.2428
|Золото (1 унция)
|2187,2703
|Серебро (1 унция)
|29,1398
|Платина (1 унция)
|1673,4888
|Палладий (1 унция)
|1527,2286
Namiq HüseynovАвтор новости
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