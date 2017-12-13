Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2017)

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос, составив 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,15% - до 1,9983 маната, курс рубля упал на 0,35%, до 0,0287 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|1.9983
|1 Российский рубль
|0.0287
|1 Австралийский доллар
|1.2870
|1 Аргентинское песо
|0.0980
|1 Белорусский рубль
|0.8371
|1 Бразильский реал
|0.5122
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1244
|100 Вон Республики Корея
|0.1559
|1 Чешская крона
|0.0780
|100 Чилийских песо
|0.2600
|1 Китайский юань
|0.2569
|1 Датская крона
|0.2685
|1 Грузинский лари
|0.6539
|1 Гонконгский доллар
|0.2178
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2653
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0042
|1 Шведская крона
|0.2020
|1 Швейцарский франк
|1.7166
|1 Израильский шекель
|0.4791
|1 Канадский доллар
|1.3224
|1 Кувейтский динар
|5.6250
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4171
|1 Мексиканское песо
|0.0887
|1 Молдавский лей
|0.0987
|1 Египетский фунт
|0.0952
|1 Норвежская крона
|0.2040
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4748
|1 Сингапурский доллар
|1.2576
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3990
|1 Турецкая лира
|0.4424
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0626
|100 Японских йен
|1.4999
|1 Новозеландский доллар
|1.1814
|Золото (1 унция)
|2114,4144
|Серебро (1 унция)
|26,7346
|Платина (1 унция)
|1493,4358
|Палладий (1 унция)
|1723,1364
Tural İbadlıАвтор новости
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